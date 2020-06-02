Погода
$ 78.40 - 78.69
€ 92.20 - 93.67

Кыргызская диаспора поблагодарила российских врачей

458  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Письмо в адрес генерального директора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава РФ академика Сергея Бойцова направлено руководством Координационного совета Москвы и Московской области. В послании высказана искренняя благодарность коллективу лечебного учреждения "за отзывчивость, бескорыстный труд, душевность и добросердечность", проявляемые в отношении граждан Кыргызстана в России.

В письме, подписанном председателем этого совета, экспертом комиссии Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Раимкулом Аттокуровым, отмечается, что врачи данного центра "в первых рядах обороны трудятся на износ в борьбе с распространением невидимого врага - коронавируса". И высказывается пожелание всем им "удачи во всех начинаниях, благополучия, крепкого здоровья и долгих лет жизни, оптимизма и успехов в нелегком, чрезвычайно важном и полезном труде".

По словам Раимкула Аттокурова, у возглавляемой им общественной организации давно уже сложились дружественные отношения с этим кардиоцентром. "В нем трудятся и наши соотечественники, работавшие здесь в ординатуре, получавшие научные степени. Они с семьями обустроились в Москве, занимают в кардиоцентре различные должности, но не теряют связей с земляками. В период пандемии центр, как и многие другие учреждения российского Минздрава, активно включился в лечение больных коронавирусом, среди которых оказались и граждане Кыргызстана", - говорит Аттокуров.

Он рассказал, что в настоящий момент здесь проходят лечение около тридцати кыргызстанцев. А несколько человек из них в последние дни уже выписались по состоянию здоровья. Среди тех, кто пока остается в стенах кардиоцентра, - люди молодого и среднего возраста, пациентов с тяжелым течением болезни в их числе нет. Так что благодаря квалифицированной медицинской помощи всем им также удастся скоро справиться с недугом.

"Вход посетителям сюда закрыт, даже сами врачи приходят строго по установленному графику. Но мы находимся на постоянной телефонной связи и с ними и знаем, что за всеми больными установлен надлежащий уход, им обеспечено хорошее питание и квалифицированное лечение", - продолжает Раимкул Аттокуров.

Кроме того, отмечает он, врачи этого центра входят в сообщество медиков-кыргызстанцев в Москве. И к таким специалистам всегда можно обратиться за советом и содействием, как по лечению, так и по возможной госпитализации.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/388600
Теги:
миграция, Россия, диаспора, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  