Кыргызская диаспора поблагодарила российских врачей

Письмо в адрес генерального директора Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава РФ академика Сергея Бойцова направлено руководством Координационного совета Москвы и Московской области. В послании высказана искренняя благодарность коллективу лечебного учреждения "за отзывчивость, бескорыстный труд, душевность и добросердечность", проявляемые в отношении граждан Кыргызстана в России.

В письме, подписанном председателем этого совета, экспертом комиссии Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Раимкулом Аттокуровым, отмечается, что врачи данного центра "в первых рядах обороны трудятся на износ в борьбе с распространением невидимого врага - коронавируса". И высказывается пожелание всем им "удачи во всех начинаниях, благополучия, крепкого здоровья и долгих лет жизни, оптимизма и успехов в нелегком, чрезвычайно важном и полезном труде".

По словам Раимкула Аттокурова, у возглавляемой им общественной организации давно уже сложились дружественные отношения с этим кардиоцентром. "В нем трудятся и наши соотечественники, работавшие здесь в ординатуре, получавшие научные степени. Они с семьями обустроились в Москве, занимают в кардиоцентре различные должности, но не теряют связей с земляками. В период пандемии центр, как и многие другие учреждения российского Минздрава, активно включился в лечение больных коронавирусом, среди которых оказались и граждане Кыргызстана", - говорит Аттокуров.

Он рассказал, что в настоящий момент здесь проходят лечение около тридцати кыргызстанцев. А несколько человек из них в последние дни уже выписались по состоянию здоровья. Среди тех, кто пока остается в стенах кардиоцентра, - люди молодого и среднего возраста, пациентов с тяжелым течением болезни в их числе нет. Так что благодаря квалифицированной медицинской помощи всем им также удастся скоро справиться с недугом.

"Вход посетителям сюда закрыт, даже сами врачи приходят строго по установленному графику. Но мы находимся на постоянной телефонной связи и с ними и знаем, что за всеми больными установлен надлежащий уход, им обеспечено хорошее питание и квалифицированное лечение", - продолжает Раимкул Аттокуров.

Кроме того, отмечает он, врачи этого центра входят в сообщество медиков-кыргызстанцев в Москве. И к таким специалистам всегда можно обратиться за советом и содействием, как по лечению, так и по возможной госпитализации.