Возле посольства КР в Москве продолжают выстраиваться очереди

Граждане Кыргызстана, стремящиеся вылететь на родину, продолжают ежедневно скапливаться возле консульского отдела посольства КР в РФ. Численность людей в таких очередях достигает несколько сотен, а бывает, и гораздо более человек.

Как напомнили в посольстве, именно из его сотрудников и представителей диаспоры сформирована общественная комиссия, которая составляет списки соотечественников на очередной чартерный рейс. С момента приостановления Россией авиасообщения с другими странами, включая Кыргызстан, ряд таких рейсов был организован в Бишкек из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, на днях 233 кыргызстанцев самолетом доставили из Екатеринбурга в Ош. Но к вылетам и приобретению авиабилетов допускаются только особо нуждающиеся - граждане, имеющие различные заболевания, люди пожилого и преклонного возраста, беременные женщины и женщины с малолетними детьми, а также лица, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации.

В посольстве рассказали, что, учитывая большое количество желающих вернуться в Кыргызстан, его руководством при активном участии дипмиссии ведется постоянная работа с российской стороной по организации новых чартерных рейсов. Ожидается, что теперь они могут отправляться раз в неделю, ближайший намечается на 7 июня. Но на него опять попадут лишь первоочередники, которых остается в РФ не менее полутора тысяч. Вместе с тем, есть надежда, что при установлении хотя бы регулярного чартерного сообщения постепенно удастся вывозить и других соотечественников.

Тем временем, ситуация, ежедневно возникающая возле консульского отдела в Москве, была показана и по российским теленовостям. "Трудовые мигранты взяли в осаду посольство, ни о какой социальной дистанции речь не идет. Работы нет, деньги закончились на жилье, питание, А ведь есть многодетные семьи", - так прокомментировали происходящее в новостном блоке на канале "Россия 24".

Сотрудниками посольства совместно с активистами диаспоры предпринимаются усилия, чтобы упорядочить такие очереди в соответствии с требованиями, установленными властями Москвы в связи с пандемией. К этой работе подключаются и столичные полицейские, с тем, чтобы соблюдались очередность и необходимая дистанция между людьми. К ожидающим выходят с разъяснениями сами дипломаты, в том числе посол Аликбек Джекшенкулов. Сограждан призывают относиться с пониманием к складывающейся ситуации, рассказывают о ее перспективах, объясняют порядок действий, отвечают на другие возникающие вопросы. Аналогичную работу на постоянной основе проводит и колл-центр, созданный при посольстве, для него выделено несколько телефонных номеров.

В дипмисии рассказали, что с началом ограничительных мер она ежедневно работает в чрезвычайно напряженном режиме. Но такая работа на сегодня – в приоритете для ее сотрудников и добровольных помощников из рядов диаспоры.