Отбор судей. Трое из четырех кандидатов подозревались в преступлениях

Совет по отбору судей 26 мая провел собеседование с кандидатами на пост судьи в Бишкекский городской суд. Итоги отбора публикует Институт общественного анализа koom.kg.

Совет судей принял четырех кандидатов Аземкулова Барктабаса Шаршеналиевича, Жарматову Айдай Жарматовну, Каримову Рахат Абдылдаевну и Култаева Кубанычбека Зулуевича.

Барктабас Аземкулов. Имеет 17 лет юридического стажа, из которых 7 лет был судьей военного суда, в 2013 был освобожден от занимаемой должности в связи с назначением новых судей. В 2015 году Военная прокуратура КР возбудила в отношении него уголовное дело по факту незаконной надбавки к пенсии. Дело было прекращено в связи с недоказанностью вины. 05 марта 2020 года возвратил президент Сооронбай Жээнбеков вернул его кандидатуру обратно в Совет судей. Аземкулов тогда претендовал на должность судьи Конституционной палаты ВС КР. Отменяемость судебных, вынесенных судебных актов составила 36 %.

Айдай Жарматова является родной сестрой члена Совета по отбору судей КР Кошоковой Гульжан Жарматовны, ее на заседании в этот день не было. Кандидат работает консультантом депутата ЖК КР и имеет 16 лет юридического стажа. В 2001 году на претендента было возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК КР (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, которое повлекло вред здоровью или смерть потерпевшему или потерпевшим). Из-за истечения сроков привлечения к уголовной ответственности дело было прекращено. В 2015 году Совет по отбору судей КР не допустил Жарматову к участию в конкурсном отборе из-за несоответствия требованиям кандидата на должность судьи. В 2018 году Верховный суд КР оставил в силе оправдательные приговоры первой и второй инстанции в отношении Жарматовой А. Ж. по делу 2001 года. В прошлом году кандидат участвовала в конкурсном отборе на должность судьи Аламудунского районного суда Чуйской области и была представлена президенту КР, но ее документы был возвращены с мотивировкой "не соответствует высоким требованиям на должность судьи". В ходе проверки сведений об имуществе, член Совета Калбаев А. Т. спросил: "На вас зарегистрированы две квартиры в г. Бишкек и один автомобиль Тойота Камри. Сколько комнат в каждой квартире и какого года выпуска машина?". Жарматова ответила: "Обе квартиры двухкомнатные, а машина 2014 года". Калбаев А. Т. поинтересовался: "Какую зарплату вы получаете?". Кандидат ответила: "20 тысяч сомов, в декларации указала".

Рахат Каримова является заведующей кафедры гражданского права и процесса юридического факультета ОшГУ, имеет 22 года юридического стажа из них 12 лет проработала судьей. В 2018 году была освобождена от занимаемой должности в связи с истечением срока полномочий. В отношении кандидата было возбуждено уголовное дело по ст.328 УК КР (вынесение неправосудного судебного акта), но Совет судей КР не дал согласие на привлечение к уголовной ответственности. (Дело судьи было связано с расследованием о коррупции против тогда еще депутата ЖК Урмат Аманбаевой. Первые две инстанции признали депутата виновной, Верховный суд оправдал ее). Рахат Каримова пояснила членам Совета, что оснований для уголовной ответственности не было, ее пытались привлечь к ответственности из-за того, что ее судебный акт был отменен судом высшей инстанции. Отменяемость судебных актов Каримовой Р. А. составила 40 %.

Кубанычбек Култаев имеет 30 лет юридического стажа и работает советником Омбудсмена КР. Окончил Высшую школу правосудия. В 2019 году Култаев участвовал в конкурсном отборе в Свердловский районный суд Бишкека, но президент КР вернул его кандидатуру. Бывший инспектор отдела обороны правопорядка и чрезвычайных ситуаций правительства КР, экс-заместитель Начальника Управления внутренних дел Чуйской области. Ранее, он сообщал членам Совета судей, что в 2004 году руководил следственной группой по расследованию уголовного дела, возбужденного по факту убийства по найму начальника ГУБЭПиК МВД КР Чыныбека Алиева. В качестве подозреваемых по этому делу были задержаны телохранитель и водитель бывшего президента Алмазбека Атамбаева Эркин Мамбеталиев и Икрамжан Илмиянов. Позже их оправдали.

По результатам собеседования, президенту будет представлена кандидатура Рахат Каримовой, которая набрала самый высокий балл среди претендентов.