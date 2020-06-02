Погода
$ 78.40 - 78.69
€ 92.20 - 93.67

Избирательный залог для партий снижать не будут

501  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Избирательный залог, который вносят политические партии для участия в выборах в Жогорку Кенеш не будет снижен. Поправку обсуждали сегодня, 2 июня, на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.

Депутаты Марлен Маматалиев и Дастан Бекешев предложили снизить избирательный залог с 5 до 1 миллиона сомов. Инициаторы отметили, что в странах Европы не существует такого понятия как избирательный порог.

Депутаты не поддержали данную инициативу.

Отметим, последние месяцы активно обсуждается внесение поправок в закон о выборах президента и депутатов ЖК. Так, в первом чтении одобрено снижение избирательного порога с 9 до 7%. Предложение снизить порог до 5% отклонили.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/388608
Теги:
выборы, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Марлен Маматалиев, Дастан Бекешев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  