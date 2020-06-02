Избирательный залог для партий снижать не будут

Избирательный залог, который вносят политические партии для участия в выборах в Жогорку Кенеш не будет снижен. Поправку обсуждали сегодня, 2 июня, на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.

Депутаты Марлен Маматалиев и Дастан Бекешев предложили снизить избирательный залог с 5 до 1 миллиона сомов. Инициаторы отметили, что в странах Европы не существует такого понятия как избирательный порог.

Депутаты не поддержали данную инициативу.

Отметим, последние месяцы активно обсуждается внесение поправок в закон о выборах президента и депутатов ЖК. Так, в первом чтении одобрено снижение избирательного порога с 9 до 7%. Предложение снизить порог до 5% отклонили.