Авиасообщение между РФ и КР может возобновиться в августе

Международное авиасообщение России с другими государствами может возобновиться уже в августе-сентябре текущего года. Так полагает Сергей Скуратов, генеральный директор и крупнейший совладелец компания "Уральские авиалинии", самолеты которой до пандемии коронавируса совершали регулярные рейсы и в Кыргызстан.

По мнению Скуратова, данный процесс, очевидно, будет поэтапным. И в первую очередь станут доступны полеты в страны СНГ, а также в Грузию.

В данный момент Скуратов считает важным открытие авиарейсов между регионами России, возобновление полноценного сообщения с Москвой и Санкт-Петербургом. Все лайнеры "Уральских авиалиний", заявил он, исправны, готовы включиться в работу: "У нас полностью подготовлен летный состав, бортпроводники, инженеры-техники. Как открываются регионы России, начинаем летать по полной программе"

В "Аэрофлоте" также считают возможным возобновление полетов из России за рубеж и обратно в середине лета, если реализуется оптимистичный сценарий. О возможном восстановлении международного авиасообщения нынешним летом говорил и министр транспорта Евгений Дитрих.

Зато гендиректор другой крупнейшей авиакомпании -"S7" - Владислав Филев не исключает, что оно будет открыто только в апреле 2021 года. "Меры самоизоляции приведут к тому, что заболеет небольшое количество людей, - мы не получим коллективного иммунитета, что предполагает вторую волну эпидемии", - пояснил Филев.

Россия в связи с пандемией коронавируса прекратила регулярное авиасообщение с другими странами, включая Кыргызстан, с 27 марта. В конце мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин посоветовал россиянам не планировать летом отдых за рубежом. Подчеркнув успешность борьбы страны с COVID-19, он, вместе с тем, заявил: "Но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы, поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж".

О том, что в числе наиболее пострадавших из-за пандемии окажется для разных стран туристическая отрасль, заявляют сегодня многие эксперты. И Кыргызстан в этом ряду, к сожалению, не будет исключением. Причем роль тут могут сыграть различные факторы. Так, российский политолог Дмитрий Абзалов считает возможным падение спроса особенно на азиатские направления. Они у туристов, полагает Абзалов, могут ассоциироваться с близостью с Китаем, откуда вирус стал распространяться.