Депутаты не стали запрещать родственникам коррупционеров баллотироваться

Депутаты Жогорку Кенеша в первом чтении отклонили законопроект о запрете баллотироваться на выборах родственникам граждан, осужденных за коррупцию. Решение было принято сегодня во время заседания комитета по конституционному законодательству, госустройству и судебно-правовым вопросам.

Инициативу ограничений для кандидатов предложил депутат Тазабек Икрамов. Он уверен, что основной причиной, побуждающих людей идти на коррупцию - это забота о благополучии детей и родственников. Но, если человек будет знать, что его поступки будут иметь последствия не только для него, но и для всей его семьи - это станет сдерживающим факторам.

Большинство коллег Тазабека Икрамова выступили против инициативы, заявив, что его предложение противоречит Конституции КР, где гарантированы равные права для граждан избирать и быть избранным.