Цифровые школы и университеты станут новой реальностью? Дискуссия экспертов

Будет ли дистанционное образование привычной реальностью и с какими сложностями сталкиваются преподаватели и учителя перейдя в режим онлайн. Эти вопросы обсудили участники онлайн конференции "Дистанционное образование в рамках развития межгосударственного образовательного пространства: ожидание и реальность", организованной Клубом региональных экспертов Кыргызстана "Пикир".

По итогам дискуссии мнения разделились. Пока одни участники высказываются за то, что традиционное образование офлайн должно остаться основной формой обучения, другие развивают новые технологии и уверены, что пора менять не только форму преподавания, но и избавляться от барьеров.

Онлайн образование не должно быть основным

- Педагогический процесс – очень сложное явление, включающее в себя и саму его цель, и технологии обучения. Но я не могу согласиться с мнением, что онлайн процесс в образовании должен стать основным. Во-первых, потому что законодательство и России, и Кыргызстана гарантирует удовлетворение запроса всех слоев населения на получение образования. Во-вторых, вузы помимо обучения занимаются еще и вопросами социализации обучающегося. А этот процесс возможен только на основе непосредственного общения педагога и студента, - считает проректор Кыргызско-Российского Славянского Университета Леонид Сумароков.

Согласилась с ним и, куратор программ по русскому языку и образованию РЦНК в КР Ирина Царева, которая убеждена, что онлайн формы образования должны совмещаться с традиционными формами обучения.

Доцент КНУ им. Баласагына Аита Султаналиева, кроме положительных сторон онлайн образования, таких как гибкость, модульность, параллельность, широкий охват аудитории, экономичность, интернациональность и социальное равноправие, отмечает и сложности с которыми цифровое образование сталкивается в Кыргызстане.

- Мешает отсутствие концепции развития и использования в учебном процессе лицензионного и свободного программного обеспечения, соотнесенного с требованиями образовательных стандартов и обеспечением учебного процесса, а также слабое развитие механизмов внедрения полученных результатов для всех уровней и ступеней образования. В электронном обучении роль преподавателя заключается в мотивации учащихся на проявление инициативы и самостоятельности, а также в организации самостоятельной деятельности учащихся, - подчеркнула Аита Султаналиева.

Прогрессивный взгляд

Однако, многие участники дискуссии видят будущее образования именно в развитии цифровых технологий. Некоторые даже преуспели в создании собственных прогрессивных проектов. Так, профессор Московского городского педагогического университета д.п.н. Виктор Ницевич рассказал об опыте создания цифрового университета.

- В модели цифрового университета ключевую роль должна играть интеллектуальная цифровая система как основа работы со студентами и преподавателями, во-вторых, цифровой университет должен обеспечить гарантию качества выпускников, - пояснил он.

Докладчик рассказал о новых подходах к преподаванию, подчеркнув, что с введением онлайн обучения на преподавателей возросла методическая нагрузка.

- Мы пересмотрели подходы к труду преподавателя. Если сегодня на учебную работу он затрачивает 70 процентов своего рабочего времени, а остальные 30 процентов делит между научной и методической работой, то в цифровом университете на учебную деятельность отводится не более 30 процентов времени, остальное время отводится на методическое поддержание интеллектуальной системы в актуальном состоянии, - сообщил Виктор Ницевич.

По его словам, цифровой университет должен основываться на трех базовых принципах. Это непрерывность образования, его вариативность и самостоятельное обучение, раскрывающее способности студента.

- Рейтинги вузов, определяемый госорганами – это вчерашний день. В современном мире должна существовать конкуренция образовательных программ. Именно в них концентрируется интеллектуальный потенциал профессорско-преподавательского состава вуза, отражаются запросы работодателей и весь инструментарий обучения студентов, - добавил профессор Московского городского педагогического университета.

Своими наработками в области онлайн образования поделились разработчики из Кыргызстана. Арсалан Самбуев и Артем Маслов презентовали свою платформу Unicraft, которую они предлагают для использования в процессе дистанционного онлайн образования.

- Данная платформа является единой для ученика, учителя, администрации и родителей. Она доступна для любого устройства, будь то компьютер, смартфон или ноутбук. Для ученика доступны более 50 000 интерактивных видеолекций, для учителя имеются готовые тематические подборки и автоматическая оценка знаний. Для родителя имеется выбор персональных траекторий обучения и расширенная система уведомлений и контроля действий ребенка. Администрация владеет полной информацией об успеваемости каждого ученика, а также мониторинг показателей эффективности учителей, - рассказал о плюсах проекта Артем Маслов.

Пора менять мышление

Председатель Экспертного совета по дополнительному и корпоративному образованию Государственной Думы РФ, президент Международной ассоциации последипломного образования, ректор Института менеджмента ЛИНК, к.т.н., д.п.н. Сергей Щенников считает, что сегодня перед научной средой стоят более сложные задачи, чем просто доступ к интернету или обеспечение гаджетами. Необходимо менять традиционное представление о системе образования.

- Традиционные образовательные структуры, не способствуют, а тормозят внедрение новых образовательных технологий. Поэтому необходима перестройка всей системы, потому что современные экономические системы являются сетевыми в смысле управления сетевыми знаниями, - сказал Сергей Щенников.

Отметим, в связи с эпидемией коронавируса, ряд стран в том числе Кыргызстан вынуждены были ввести карантин и временно перешли на дистанционную форму обучения. Советник министра образования КР Расул Авазбеков рассказал, что у республики было всего три недели для организации учебного процесса в новых условиях.