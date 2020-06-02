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Территория военной базы в Канте будет отдана России? Ответ Генштаба ВС КР

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- Оксана Гут
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4 июня на рассмотрение Жогорку Кенеша выносится проект закона "О ратификации Протокола между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией о внесении изменений и дополнений в Соглашение между КР и РФ о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы на территории КР от 20 сентября 2012 года, подписанного 28 марта 2019 года в городе Бишкек". Иными словами парламентарии должны будут ратифицировать изменения в договоре о российской авиабазе в Канте, достигнутые президентами двух стран в прошлом году.

В частности, как сообщалось ранее, территория пользования военной базой будет официально увеличена, а вместе с тем и арендная плата за нее. В соцсетях активно ведется обсуждение этого вопроса, пользователи упрекают власти в том, что они решили отдать кыргызскую землю российской военной базе за счет того, что последняя отремонтирует взлетно-посадочные полосы на ней.

Генеральный штаб ВС КР решил дать официальное разъяснение по этому поводу:

Российская авиационная база дислоцируется на территории Кыргызской Республики с 2003 года. В сентябре 2012-го года стороны подписали Соглашение между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы на территории Кыргызской Республики, в соответствии с которым земельные участки российской стороне передаются во временное пользование.

За аренду земельных участков российская сторона ежегодно выплачивает 4,5 млн долларов США, которые в полном объеме поступают в бюджет Кыргызской Республики.

Проведенная совместная сверка площадей земельных участков, занимаемых российской стороной, выявила превышение размеров земель, ранее указанных в Соглашении.

В этой связи Генеральным штабом Вооруженных Сил Кыргызской Республики и Министерством обороны Российской Федерации подготовлен проект Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение от 20 сентября 2012 года с уточнением вопросов арендной платы, совместного использования беспилотных летательных аппаратов на территории Кыргызской Республики, а также реконструкции взлетно-посадочной полосы российской авиационной базы.

Протокол был подписан в марте 2019 года во время государственного визита в Кыргызскую Республику президента Российской Федерации В.В.Путина.

Ратификация Протокола позволит закрепить уточненные площади земельных участков и уточненную сумму аренды – 4,79 млн долларов США, а также осуществить полную реконструкцию взлетно-посадочной полосы с заменой искусственного покрытия - бетонных аэродромных плит и асфальта на сумму более 2 млрд рублей. Данные плиты и будут являться собственностью российской стороны.

С момента размещения российской авиационной базы на территории Кыргызской Республики взлетно-посадочная полоса аэродрома города Кант передана российской стороне во временное пользование. Текущий ремонт и содержание взлетно-посадочной полосы осуществляется российской стороной.

С учетом своего предназначения, на основании соответствующих двусторонних документов, аэродром города Кант является запасным аэродромом Международного аэропорта "Манас".

Взлетно-посадочная полоса также является объектом совместного использования. В настоящее время на аэродроме базируется военно-транспортная авиация ВС КР (самолеты АН-26). В перспективе планируется наращивание авиационной составляющей кыргызской стороны.

Российской стороной осуществляется прием/выпуск воздушных судов Вооруженных Сил Кыргызской Республики, а также судов государств-членов ОДКБ, на безвозмездной основе.

Базирующиеся на российской авиационной базе самолеты Су-25 входят в состав Коллективных сил ОДКБ и предназначены для защиты суверенитета и безопасности Кыргызской Республики и Центральноазиатского региона.

После прекращения действия Соглашения взлетно-посадочная полоса с внесенными в нее улучшениями будет возвращена кыргызской стороне. В соответствии с Земельным кодексом КР и указанным Соглашением передача земельных участков в собственность российской стороне невозможна.


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URL: https://www.vb.kg/388615
Теги:
военная служба, земельный участок, Кант, авиабаза, президент, Россия, соглашение, социальные сети, Генеральный штаб, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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