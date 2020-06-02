Нет денег на адвоката. Блогеру Сыдыману грозит 6 лет тюрьмы

Сторона обвинения просит для блогера Элмира Сыдымана 6 лет лишения свободы. Об этом стало известно сегодня в ходе заседания суда.

Блогер записал обращение, в котором показал свой дом и рассказал о ходе его дела.

- Я понимаю, что прокурор делает свою работу и делает ее классно. Теперь последнее слово остается за судом. Я очень надеюсь на справедливое решение, но и осознаю, что мне грозит срок и это вполне реально. Так как все очень серьезно, - говорит Сыдыман.

Молодой человек обратился к своим подписчикам с просьбой о помощи. У его семьи закончились средства, денег не хватает даже на оплату услуг адвоката.

Напомним, 22-летнего Элмира Сыдымана подозревают в совершении преступления по статье 313 Уголовного кодекса (возбуждение расовой, этнической, национальной религиозной или межрегиональной вражды (розни). Поводом для возбуждения дела стала видеозапись, которую блогер разместил на своем аккаунте в Инстаграм. На записи молодой человек рассуждал о том, как ругаются матом в разных регионах республики.

По решению суда, Элмира Сыдымана сначала отправили в СИЗО на два месяца. После того как за блогера вступились представители медиа-сообщества и общественность, ему изменили меру пресечения на домашний арест.