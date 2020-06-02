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Нет денег на адвоката. Блогеру Сыдыману грозит 6 лет тюрьмы

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- Екатерина Улитина
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Сторона обвинения просит для блогера Элмира Сыдымана 6 лет лишения свободы. Об этом стало известно сегодня в ходе заседания суда.

Блогер записал обращение, в котором показал свой дом и рассказал о ходе его дела.

- Я понимаю, что прокурор делает свою работу и делает ее классно. Теперь последнее слово остается за судом. Я очень надеюсь на справедливое решение, но и осознаю, что мне грозит срок и это вполне реально. Так как все очень серьезно, - говорит Сыдыман.

Молодой человек обратился к своим подписчикам с просьбой о помощи. У его семьи закончились средства, денег не хватает даже на оплату услуг адвоката.

Напомним, 22-летнего Элмира Сыдымана подозревают в совершении преступления по статье 313 Уголовного кодекса (возбуждение расовой, этнической, национальной религиозной или межрегиональной вражды (розни). Поводом для возбуждения дела стала видеозапись, которую блогер разместил на своем аккаунте в Инстаграм. На записи молодой человек рассуждал о том, как ругаются матом в разных регионах республики.

По решению суда, Элмира Сыдымана сначала отправили в СИЗО на два месяца. После того как за блогера вступились представители медиа-сообщества и общественность, ему изменили меру пресечения на домашний арест.


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URL: https://www.vb.kg/388617
Теги:
социальные сети, суд, Кыргызстан, разжигание, уголовное дело
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Комментарии
Мээрим
03.06.2020, 00:18

Вот пристали к пацану, там миллиардами воруют и ничё, всем пофиг. а тут закачали прям. 

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