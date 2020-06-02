МВД: Между убийством Саймаити и Кыргызстаном никаких связей не установлено

Сегодня, 2 июня, в Жогорку Кенеше проходит очередное заседание депутатской комиссии по расследованию обстоятельств смерти китайского бизнесмена Айеркена Саймаити.

Напомним, китайский бизнесмен Айеркен Саймаити был застрелен в Турции 10 ноября 2019 года. За несколько недель до этого он рассказал СМИ о схеме по выводу из Кыргызстана наличных денежных средств на сотни миллионов долларов. Уголовное дело ведет полиция Турции.

Представители МВД, присутствующие на заседании, сообщили, что, наконец, получили ответ на запрос турецкой стороне. В нем написано, что убийство Айеркена Саймаити совершено на религиозной почве. Как и ранее было отмечено, что убийца - гражданин Узбекистана, он проходил подготовку в террористических лагерях Сирии. Соучастники - еще трое человек, являлись представителями террористической ячейки. Информация о том, что двое из них граждане Кыргызстана не подтвердилась. Все четверо задержаны полицией Турции.

При этом, отвечая на вопросы депутатов, заместитель министра внутренних дел КР Мирлан Каниметов сказал, что следствие турецкой стороны еще не предоставило информацию, подтверждающую, что убийство Саймаити связано с его деятельность в Кыргызстане.