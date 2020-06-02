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МВД: Между убийством Саймаити и Кыргызстаном никаких связей не установлено

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- Оксана Гут
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Сегодня, 2 июня, в Жогорку Кенеше проходит очередное заседание депутатской комиссии по расследованию обстоятельств смерти китайского бизнесмена Айеркена Саймаити.

Напомним, китайский бизнесмен Айеркен Саймаити был застрелен в Турции 10 ноября 2019 года. За несколько недель до этого он рассказал СМИ о схеме по выводу из Кыргызстана наличных денежных средств на сотни миллионов долларов. Уголовное дело ведет полиция Турции.

Представители МВД, присутствующие на заседании, сообщили, что, наконец, получили ответ на запрос турецкой стороне. В нем написано, что убийство Айеркена Саймаити совершено на религиозной почве. Как и ранее было отмечено, что убийца - гражданин Узбекистана, он проходил подготовку в террористических лагерях Сирии. Соучастники - еще трое человек, являлись представителями террористической ячейки. Информация о том, что двое из них граждане Кыргызстана не подтвердилась. Все четверо задержаны полицией Турции.

При этом, отвечая на вопросы депутатов, заместитель министра внутренних дел КР Мирлан Каниметов сказал, что следствие турецкой стороны еще не предоставило информацию, подтверждающую, что убийство Саймаити связано с его деятельность в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/388619
Теги:
МВД, Турция, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, расследование, Айеркен Саймаити
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Комментарии
Макс
02.06.2020, 22:27

Что и требовалось доказать. Никаких связей с Кыргызстаном нет убийство Саймаити,это шоу Али .

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Эмир
02.06.2020, 23:50

Все голословные обвинения Али были и остаются лживыми ,бездоказательственными

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Умар
03.06.2020, 02:00

С самого начала видно было наша страна не была непричем, то есть не связан был с убийством некоего Саймаити. Просто один журналист хотел на этом пропиариться и отработать деньги Саймаити

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Аяна
03.06.2020, 08:12

Правоохранительные органы доказали,что Саймаити убили граждане Узбекистана.Они прставили большую точку на все срмнения,молодцы!

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Мирлан
03.06.2020, 08:53

С самого начала озвучивали о принадлежности другой страны убийц Саймаити. А один журналист врал и создавал путаницу очерняя человека

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Урри
03.06.2020, 09:02

Темните, ребята, темните...

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Кенемте
03.06.2020, 11:00

Если убийцы граждане другой страны ,значит нет и связей с нашей страной. Али получив взятку от Саймаити 100 тыс$ и пел и танцевал под его дудку.В судах его следов нет

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Турсунбек
03.06.2020, 12:07

Али опозорился со своими хайпами и фейками.Он не оправдал те деньги полученные от Саймаити.А убийц Саймаити подговорил об озвучивания названия нашей страны.

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