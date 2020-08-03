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Зачем Бабанову нужен памятник волонтерам?

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- Анвар Ажиев
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Безвременная смерть студентки–волонтера Адинай Мурзабековой потрясла всех кыргызстанцев. Она стала символом того, насколько не готова наша страна оказалась к коронавирусной эпидемии, насколько сильно за годы независимости КР ослабла медицина, насколько неадекватным угрозе может быть государственный менеджмент.

На смерть девушки отреагировал глава государства. Сооронбай Жээнбеков побывал в семье Адинай, высказал слова соболезнования ее родителям, родным и близким, прочитал поминальную молитву.

Бывший премьер–министр, а также главный соперник Жээнбекова на выборах 2017 года Омурбек Бабанов к родственникам погибшей студентки не ездил (по крайней мере об этом нигде не сообщалось). Зато на своей странице в Facebook он написал, что готов профинансировать памятник отечественным волонтерам, если правительство предоставит место.

"Сегодня похоронили 21–летнюю Адинай Мырзабекову. Совсем юную студентку, которая боролась за жизнь кыргызстанцев! Она хотела жить. Но больше всего она хотела спасти людей от коронавирусной чумы. Она работала по 11 часов. Не снимая защитный комбинезон. Не покладая рук. 21 год - это ведь совсем, совсем юный возраст. Взрослая жизнь только начинается! А Адинай стала взрослее взрослых, спасая чужие жизни. Она мотивировала всех двигаться вместе и жить. Она должна была жить! Следственные органы должны разобраться, почему и как мы ее потеряли. То, что делала Адинай, - это героический поступок человека, посвятившего свою жизнь другим. Она - наша современница, равная каждому герою нашей большой истории государственности", - написал Бабанов.

Такого рода посты в Интернете - это фирменный, политический стиль Омурбека Токтогуловича. Он публиковал пространные и пафосные тексты, адресованные кыргызскому народу, в период своего изгнания. Публикации появляются и сейчас, когда Бабанов позиционирует себя как аполитичную персону. Все они порождают у пользователей Интернета противоречивые чувства. Например, когда недавно экс–лидер партии "Республика" объявил о намерении финансово поддержать 700 - 800 врачей в Кыргызстане - в качестве благодарности за доброту и заботу о кыргызстанцах, - этот его жест восприняли с уважением. Инициатива же поставить памятник волонтерам вызвала недоумение и даже разочарование. Честно говоря, от этой идеи пахнуло дешевым популизмом, а не желанием конкретно помочь.

В этой ситуации обеспечение тех же студентов–волонтеров качественными средствами защиты, необходимым количеством медикаментов вызвало бы большее понимание и благодарность. А так - кому сейчас вообще нужны бездушные монументы.

Источник: газета "Вечерний Бишкек"


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URL: https://www.vb.kg/390604
Теги:
волонтерство, Кыргызстан, больница, коронавирус, Омурбек Бабанов
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Комментарии
Мнение
03.08.2020, 10:35

Ну кто его посадит?

Он же памятник!

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Артур
03.08.2020, 10:50

Поддерживаю О.Бабанова. Этот памятник будет напоминанием нашим дармоедам о том, что больных спасали волонтеры, а не власть. 

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Патриот
03.08.2020, 12:08

Действительно, кому нужны монументы! Лучше эти средства потратить на помощь неимущим, от этого будет польза. Люди и так не забудут подвиг наших ГЕРОЕВ!

0
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Саид
03.08.2020, 12:33

Светлая память, Инна Лиллаhи ва инна Илайhи роjиун.

А закапывать деньги в бетон не стоит, даже если их очень много, лучше построить мед учреждение и назвать ее именем, или же организовать фонд помощи и назвать в её честь. Так будет лучше...

0
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Крик
03.08.2020, 14:35

Бабанчик придател .занимайся своими делами коен журок

0
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Медер
03.08.2020, 15:41

Саид

Светлая память, Инна Лиллаhи ва инна Илайhи роjиун.

А закапывать деньги в бетон не стоит, даже если их очень много, лучше построить мед учреждение и назвать ее именем, или же организовать фонд помощи и назвать в её честь. Так будет лучше...

0
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Кантуюсь тут
03.08.2020, 23:36

Что вы прицепились к этому памятнику?

Это всего лишь памятник!

Ничего больше.

И не вам решать поставить его или нет.

Вопрос решают деньги.

А деньги текут от бабанова.

Он решает что на них построить.

Хочет памятник? Пожалуйста, будет тебе и памятник.

Не забывайте всем людям не угодишь, что ты там не делай.

Всегда найдутся недовольные.

Поэтому просто поставьте этот памятник и успокойтесь.

Чужие деньги не надо считать.

О своем кармане лучше думайте...

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Мурат
04.08.2020, 12:40

Это просто очередной пиар ход, не более.

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312
04.08.2020, 13:02

В тот момент, у человека имущего,появился порыв выразить свою признательность, уважение подвигу этих молодых людей в виде построения памятника. Это здорово.

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