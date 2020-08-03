Погода
$ 76.88 - 77.27
€ 89.35 - 90.85

За неделю в Бишкеке задержано около полусотни пьяных водителей

588  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На территории города Бишкек, в период с 26 июля по 1августа 2020 года сотрудниками Управления патрульной службы милиции по городу Бишкек выявлено 2876 нарушений ПДД.

- Из них: за управление АМТС в состоянии алкогольного опьянения -46 водителей, за управление тонированным передним боковыми и лобовыми стеклами-12 водителей, управление ТС без водительского удостоверения - 86 водителей, иные нарушения -2732, - говорится в сообщении УПСМ.

В итоге на штрафную стоянку было водворено 386 единиц транспортных средств, из них по принудительной эвакуации-102.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/390608
Теги:
нарушения, транспорт, штраф, Бишкек, Патрульная милиция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  