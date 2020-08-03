За неделю в Бишкеке задержано около полусотни пьяных водителей

На территории города Бишкек, в период с 26 июля по 1августа 2020 года сотрудниками Управления патрульной службы милиции по городу Бишкек выявлено 2876 нарушений ПДД.

- Из них: за управление АМТС в состоянии алкогольного опьянения -46 водителей, за управление тонированным передним боковыми и лобовыми стеклами-12 водителей, управление ТС без водительского удостоверения - 86 водителей, иные нарушения -2732, - говорится в сообщении УПСМ.

В итоге на штрафную стоянку было водворено 386 единиц транспортных средств, из них по принудительной эвакуации-102.