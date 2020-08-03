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По маршруту "Минск-Бишкек" прибыли 137 граждан Кыргызской Республики

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- Оксана Гут
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3 августа из Республики Беларусь рейсом авиакомпании "Avia Traffic Company" по маршруту "Минск-Бишкек" прибыли 137 граждан Кыргызской Республики. Об этом сообщает Департамент информации МИД КР.

Чартерный рейс был осуществлен во исполнение поручения президента и правительства Кыргызской Республики в рамках проводимой работы по возвращению граждан Кыргызстана, находящихся в иностранных государствах и не имеющих возможности вернуться на родину вследствие временного закрытия границ и приостановления международного пассажирского авиасообщения из-за распространения пандемии коронавирусной инфекции.

Список пассажиров был сформирован посольствами Кыргызской Республики в Украине во взаимодействии с загранучреждениями КР в европейских странах в целях возвращения в Кыргызстан граждан КР из европейских стран. В частности, данным рейсом были возвращены граждане Кыргызстана, в том числе студенты из Украины, Беларуси Австрии, Великобритании, Германии, Литвы,Италии, Польши, Швеции, Финляндии.

Следует отметить, что список пассажиров формировался согласно заявкам, ранее поданным в загранучреждения Кыргызской Республики в странах Европы.

Работа по возвращению граждан Кыргызской Республики, находящихся в иностранных государствах и желающих вернуться на родину, продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/390609
Теги:
Австрия, Беларусь, Великобритания, Украина, Кыргызстан, карантин, МИД
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Комментарии
Дима
03.08.2020, 13:12

Наверное граждане вернулись за свой счёт опять коррупция. Потом спишут все деньги

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