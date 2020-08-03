Активист призвал партии не заниматься популизмом, а решать проблемы народа

Пока партии озабочены поливанием друг друга, страна все больше погружается в кризисное состояние, написал в соцсетях активист Нурсултан Акылбек.

Он отметил, что в этот календарный год страна латает дыры в бюджете с помощью международных грантов и кредитов.

- Но как будем жить дальше? В мае правительство, даже имея сотни миллионов международной помощи, заявляло об угрозе дефолта. Ожидаемый экономический кризис еще не вступил в полную силу, на осень прогнозируют возможную вторую волну вируса, что повлечёт за собой новые ограничения на частный сектор, на котором держится наша страна. Проблема бизнеса не решена. Отсрочки по кредитам заканчиваются, банковский сектор вряд ли получит субсидии для продления отсрочек, - напомнил он.

Все больше мигрантов возвращаются на родину, денежные переводы будут сокращаться.

- Что будем делать с их занятостью? Почему правительство ничего не придумало по этому вопросу? Или антикризисный план - это всего лишь льготные кредиты? Простому учителю, врачу, пенсионеру важен лишь один вопрос: будет ли выплачена вовремя их заработные платы и пенсии, а не интриги, компроматы и прочее. Давайте не будем заниматься популизмом и думать о реальных проблемах. Призываю все политические силы к дискуссии, к решению насущных проблем народа. При этом народ должен не продаваться. Проданный голос может обойтись намного дороже. Кризис будет долгий, - заключил Нурсултан Акылбек.