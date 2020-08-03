Айдарбеков: МИД КР работал на опережение для привлечения помощи Кыргызстану

Какую работу по привлечению помощи для борьбы с короновирусом провело Министерство иностранных дел, как складывается ситуация по вывозу из стран мира наших мигрантов, и как наши соотечественники со всего мира объединились, чтобы помочь родине. Об этом и другом специально для "Вечернего Бишкека" рассказывает министр иностранных дел КР Чингиз Азаматович Айдарбеков.

ВБ: У каких стран и с какого момента МИД КР запрашивал помощь для того чтобы справиться с КОВИД-19? Что именно запрашивал Кыргызстан( лекарства, деньги, ИВЛ. ) И на каких условиях? Это гуманитарные поставк, гранты, кредиты? Какова была ответная реакция?

- Работа на опережение по привлечению помощи нашей стране в условиях глобальной борьбы с пандемией органами дипломатической службы Кыргызской Республики была развернута еще в феврале текущего года еще до проникновения COVID-19 в страну. В этом направлении была поставлена задача всем и МИД, и загранучреждениям КР. Каждый на своем уровне взаимодействовал с зарубежными партнерами. И эта работа продолжается.

Результаты работы МИД регулярно озвучиваются и публикуются в СМИ. Уверенно можем сказать, что Кыргызстан имеет много друзей, которые откликнулись и по сей день продолжают оказывать масштабную безвозмездную медицинскую, финансовую, техническую, продовольственную помощь по различным каналам. Считаю важным подчеркнуть, что поддержку и содействие мы получаем не только от стран, международных организаций и финансовых институтов, но также от международных агентств по оказанию технической помощи, зарубежных ассоциаций, фондов, предприятий, института почетных консулов КР за рубежом и почетных консулов зарубежных стран в КР, частных компаний, групп друзей, групп выпускников-иностранцев вузов КР, зарубежных компаний, работающих в КР, иностранных граждан, уроженцев КР, и просто от соотечественников.

Мы продолжаем оказывать также консультативную помощь государственным органам. По инициативе МИД КР в Министерстве здравоохранения была создана Специальная группа из представителей Минздрава и медицинских экспертов по взаимодействию с зарубежными медицинскими экспертами по обмену информации и взаимодействию по борьбе с COVID-19. На всех переговорах с зарубежными партнерами МИД ставил вопросы совместного международного противодействия COVID-19, обмена информацией по лечению коронавирусной инфекции, анализа ситуации в странах и лучшего опыта по противодействию COVID-19. Передавались контактные данные специальной группы зарубежных коллег.

Запрошенная и полученная внешняя помощь варьировалась на протяжении всего периода пандемии в зависимости от потребностей компетентных органов.

ВБ: На основании каких международных документов, соглашений Кыргызстан рассчитывает на помощь в пандемию?

- Международные договора являются своеобразным механизмом правового оформления достигнутых договоренностей в том или ином вопросе. Основная помощь, которую получает наша страна, это результат соответствующих договоренностей с международными партнерами на уровне Главы государства, руководства Правительства КР и по линии дипломатических каналов.

ВБ: Как выстраивается работа с нашими соотечественниками - мекендешами - поступали ли от них запросы, предложения проектов по помощи в ситуации с COVID-19?

- В данном вопросе имеются два основных направления. Первое - это когда соотечественники действуют самостоятельно. Диаспоральные круги, вне зависимости от постоянного или временного проживания в зарубежных странах в инициативном порядке организовывают целевую финансовую помощь и медицинские гуманитарные грузы, помогают соотечественникам, оказавшимся в сложной ситуации.

Наши загранучреждения в тесном контакте с кыргызскими диаспоральными объединениями осуществляли и ведут работу по сбору гуманитарной и иной помощи. Практически на каждом борту, прибывающем в Кыргызскую Республику из городов России и других стран мира, доставляется гуманитарный груз, собранный на средства соотечественников, состоящий из медицинских препаратов и принадлежностей, лекарств, средств индивидуальной защиты.

В частности, из России передано 35 кислородных концентраторов, оказана помощь на общую сумму 1182390 рублей; из Казахстана переданы денежные средства в размере 1350 долл. США и 600 000 сом; из США финансовые средства от диаспор в Чикаго, Флориде, Хьюстоне, Нью-Йорке, Огайо; из Германии собраны средства организациями "BIZ", "Ордо", "HoffnungfürKirgisien"; из Турции на собранные средства закуплены наиболее востребованные при лечении COVID-19 медикаменты ("Клексан", "Гепарин") на сумму 10 тысяч долларов и направлены в лечебные учреждения нашей страны; из Венгрии лекарственные средства свыше 50 кг; из Австрии более 222 наименований лекарственных средств; из Бельгии направлены 13,5 тысяч медицинских перчаток; из Японии собраны средства в объеме около 500 тысяч сом, компанией "MurooSystems" предоставлены маски в количестве 50 тысяч штук, национальный Институт инфекционных заболеваний передал 2 тысячи тест-систем.

Хочу особо подчеркнуть, что это только часть помощи со стороны наших соотечественников из разных стран мира, которые направили вышеотмеченное совместно с нашими дипломатическими учреждениями. При этом широко практикуется отправка средств, медицинских препаратов, оборудования со стороны кыргызстанцев напрямую. Это бесценная помощь, которая идет от чистого сердца без какого-либо пиара, для поддержки в тяжелой ситуации своего народа. Действительно, достойный пример для подражания.

Кыргызстанцы в странах СНГ, Европы, Азии помогали жильем, питанием, лекарствами трудовым мигрантам, студентам и тем, кто по стечению обстоятельств не смогли выехать домой. Ассоциация врачей Кыргызстана в России создала Общество "Врачи-волонтеры Кыргызстана", которые на безвозмездной основе в круглосуточном режиме оказывают посильную медицинскую помощь. Инициативная группа врачей из Европы, "Kyrgyz-German IT Community", "KyrgyzNetwork" и "KyrgyzClubGermany" разработалисовместный проект по оказанию консилиумов, прямых онлайн-консультаций врачами-соотечественниками врачам и пациентам в Кыргызстане, проведению вебинаров, размещению полезной информации. Диаспора из Огайо (США) взяла на себя финансовые обязательства по застрявшим в Оренбургской области России гражданам КР, диаспора из Чикаго, Калифорнии, Филадельфии обеспечила жильем и питанием учащихся и туристов до их возвращения в Кыргызстан, диаспора из Чикаго взяла на себя двухнедельный патронаж над заразившимся и находившимся на самоизоляции.

Второе направление идет в тесной связке с государственными инстанциями, связанное с прибытием и дальнейшим пребыванием в КР медицинских работников из числа волонтеров разных специализаций. На сегодня в страну прибыли около 140 медицинских работников -соотечественников из России (Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Камчатки), Турции, Республики Корея, Швейцарии, Объединенных Арабских Эмиратов. Обращения с желанием приехать домой и помочь продолжают поступать, в том числе из самых неожиданных уголков планеты, к примеру, группы врачей-кыргызстанцев, работающих в Сомали.

ВБ: Как МИД может помочь Кыргызстану в решении катастрофической ситуации по обеспечению населения в Кыргызстане лекарственными препаратами? Что делается и что удалось решить? Госконтракты, частные и т. д. Также в сети обсуждается вопрос того, что наши соотечественники, благотворители пытаются отправить помощь, но сталкиваются с проблемой отправки (не совпадают перечни разрешенных к провозу или пересылки лекарств из разных стран в КР, или из-за содержания запрещенных веществ в самих препаратах). Поднимается вопрос о специальном решении правительства, например, для ситуации ЧС, для ввоза в КР лекарств по COVID-19и пневмонии. Чем может в этой ситуации помочь МИД КР?

- Загранучреждения нашей страны провели объемную работу, прошли многочисленные переговоры с зарубежными заводами-производителями медикаментов и потенциальными поставщиками лекарственных средств. По итогам проведенного загранучреждениями КР анализа мировых рынков лекарственного обеспечения осуществлены закупки крупных партий необходимых Кыргызстану медицинских препаратов.

Помимо этого, вносится посильный вклад в борьбу с эпидемией. По инициативе глав загранучреждений КР был осуществлен сбор денежных средств, на которые через Посольство КР в КНР закуплены 50 кислородных концентраторов. Посольство КР в Катаре проработало с местными партнерами вопрос приобретения 420 кислородных концентраторов. МИД КР с Ассоциацией Турецких Бизнесменов, работающих в КР, и Группы Кыргызско-Турецкой Дружбы проработан вопрос дополнительного приобретения 200 шт. кислородных концентраторов. Сотрудниками дипломатической службы КР перечислены на счет Центрального казначейства Министерства финансов КР средства в размере более 634 тысячи сомов и 17,4 тысячи долларов США.

Как вы знаете, больница кыргызско-турецкой дружбы была передана турецкой стороной Министерству здравоохранения Кыргызской Республики во временное пользование в период пандемии. А недавно поручением Правительства КР 8 июля МИД КР определен ответственным за организационно-техническое обеспечение больницы. Мы провели оценку потребностей и на этой основе уже оказали целевую комплексную помощь. Проводим работу по решению логистических вопросов и продолжаем привлекать гумпомощь, сейчас решаем вопрос устранения утечки кислорода в централизованной системе подачи кислорода в больнице, решили вопрос по увеличению дополнительного количества койко-мест.

Что касается намерений приобрести и вывезти в Кыргызстан тот или иной вид медицинского товара, то во избежание возможных недоразумений, рекомендую заблаговременно обращаться в МИД или же наши загранучреждения. При получении разрешения со стороны официальных органов зарубежных стран указанная в сопроводительных листах медицинская помощь будет доставлена на имя получателя.

ВБ: По вашим данным в чем на сегодня особо остро нуждается Кыргызстан для укрощения пандемии? В каких направлениях нужна помощь, например, от наших сограждан в КР и от мекендешей за пределами КР?

- Не думаю, что скажу, что-то новое. Действительность на сегодня такова, что весомый вклад граждан, проживающих в Кыргызстане и прибывающих в страну, заключается в солидарности, высокой гражданской сознательности, ответственности, сопереживании за ближнего.

Исторически сложившийся менталитет нашего народа основывается на многовековых ценностях и традициях, которые выражаются в многогранной поддержке, ценностных ориентирах на генетическом уровне - делить бремя тяжелых испытаний или человеческого счастья, радости вместе. Нашему народу свойственно великодушие, это великое наследие от предков, отраженное в эпосе "Манас". К сожалению, никто не застрахован от коронавируса, порой случаются сбои. Я искренне сопереживаю всем тем, кто потерял своих родных, близких, друзей и коллег. Важно проявить высокую ответственность и гражданскую сознательность по отношению к нашим ближним, коллегам и всем гражданам, защите своего здоровья и защите здоровья окружающих - соблюдением всех предписываемых правил гигиены и поведения, не только ограничить, но постараться свести до минимума коллективные мероприятия, которые неизбежно становятся источниками распространения COVID-19, придерживаться дистанции в общественных местах, носить маски и т.д. В этом также проявляется забота и поддержка друг друга.

Четко и коротко об этом сказал американский доктор Энтони Фаучи: "Позволяя себе заразиться или не заботясь о том, что вы можете заразиться, вы распространяете пандемию". Резюмируя свои мысли, он указывает, что нежелающий придерживаться элементарных правил и норм, является частью самой проблемы, вместо того, чтобы стать частью ее решения.

ВБ: В сети активно обсуждается вопрос - почему Кыргызстан - в частности президент не обратился официально к России, или мировому сообществу с просьбой о помощи. Для оказания помощи от других стран обязательно обращение первого лица или достаточно просьб от общественных организаций или другие страны могут сами оказать помощь?

- До этого уже было упомянуто, что официальные обращения в адрес международного сообщества были и есть от имени руководства страны и профильных государственных органов. Все они направляются на имя своих визави. И результаты налицо. Мы уже знаем, что по итогам договоренностей, достигнутых на уровне Президента КР со своими визави, в страну поступили и продолжает поступать необходимая помощь.

По практике международные организации и донорские структуры могут иметь намерение оказать помощь, о чем уведомляется предполагаемое государство-адресат. По итогам двустороннего согласования сопутствующих вопросов принимается решение, которое оформляется соответствующими документами.

ВБ: Мы видим в каких сложных условиях оказались наши мигранты, студенты в других странах из-за COVID-19. Сколько еще нужно вывезти наших соотечественников? Сколько вывезено?

- В целом, с момента вспышки коронавирусной инфекции, из зарубежных стран авиационным и наземным транспортом, в том числе при содействии стран-партнеров, по состоянию на 30 июля т.г. всего было возвращено - 28 тыс. 23 граждан Кыргызской Республики из таких стран как: Австрия, Афганистан, Албания, Армения, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Бразилия, Бахрейн, Беларусь, Бангладеш, Венгрия, Великобритания, Вьетнам, Греция, Грузия, Египет, Иран, Иордания, Индонезий, Индия, Израиль, Италия, Испания, Израиль, Казахстан, Китай, Корея, Камбоджа, Канада, Кувейт, Катар, Латвия, Литва, Малайзия, Мальдивы, Норвегия, Нидерланды, ОАЭ, Оман, Пакистан, Польша, Румыния, Россия, США, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Словакия, Таджикистан, Турция, Таиланд, ТРСК, Узбекистан, Украина, Филиппины, Франция, ФРГ, ЦАР, Швейцария, Шри-Ланка, Швеция, Эфиопия, Япония, и др.

Из них только из России с 20 марта по настоящее время вернулись 20 тыс. 850 граждан (наземным транспортом из Оренбургской области – 2450 гр.).

В частности, в феврале возвращено 112, в марте 6188, апреле 1579, в мае 4223, июне 5056, июле 10865 граждан КР.

По состоянию на 30 июля 2020 года, 10311 граждан КР из 39 стран мира остаются в списках загранучреждений, как обратившиеся с заявлениями оказать содействие в возвращении на родину.

Необходимо отметить, что из цифры 10311 9717 – это граждане, находящиеся в России, 355 – в Азии, 173 в Европе, 17 - в Африке и 49 в Северной Америке.

Следует подчеркнуть, что почти из всех стран мира, путем организации прямых чартерных авиарейсов, с помощью стран-партнеров и восстановлением еженедельного чартерного авиасообщения с Турцией и ОАЭ как транзитных стран, возвращены граждане, которые в свое время остались в иностранных государствах в связи с закрытием границ и приостановлением международного авиасообщения на фоне распространения коронавирусной инфекции в мире. Насегодняшний день имеются маршруты возвращения в Кыргызстан почти из всех стран мира.

Вместе с тем иначе стоит вопрос с возвращением граждан из России. Учитывая, что в докоронавирусный период только из Москвы в Кыргызстан еженедельно осуществлялось около 50 рейсов в неделю, 7-8 чартерных рейсов в неделю, осуществляемых из России, не покрывает существующий спрос. Очевидно, что полностью данный вопрос может быть решен только при возобновлении регулярного авиасообщения.

В целом, работа в направлении возвращения наших граждан из иностранных государств продолжается, до конца июля 2020 года составлен и утвержден график чартерных рейсов по маршрутам, следующим в Кыргызстан из России, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов (еженедельные), Белоруссии, Китая, Республики Корея (разовые). Всего было запланировано около 30-35 рейсов, часть из которых выполнены. При этом предложения о дополнении данного списка новыми рейсами, в особенности, следующими из России, поступают каждый день и список рейсов в графике увеличивается.

ВБ: Сколько иностранных граждан остались в КР из-за COVID-19? Где они проходят медослуживание, в частности студенты, дипломаты, рабочие, коммерсанты и т.д.? Для них есть специальная обсервация и т.д. В чем они нуждаются?

- Информация по количеству иностранных граждан, находящихся в стране, требует уточнения у соответствующих ответственных органов, занимающихся вопросами их регистрации и учета.

Между тем, те, кто находится в Кыргызской Республике получают медицинские услуги на общих основаниях, то есть специализированные отдельные клиники, больницы, обсервации отсутствуют. Дипломатический корпус, находящийся в КР, обращался в МИД по вопросам оказания содействия в прохождении обследования, постановке диагноза, медицинской помощи и эвакуации. МИД КР по согласованию с Правительством активно решает данный вопрос.

ВБ: Планируется ли приезд врачей из различных стран для борьбы с COVID-19 в КР?

- В целях практической помощи медикам МИД ранее организовал приезд 10 польских врачей по линии ВОЗ, 4-врачей и 4-медицинских волонтеров из Турции, 10 китайских врачей по линии Правительства СУАР КНР. ВОЗ совместно с национальными партнерами провела обучение 96 лабораторных специалистов по диагностике коронавирусной инфекции, основам биобезопасности и проведению исследований на КВИ.

Проработан вопрос направления в Кыргызстан нескольких групп врачей и специалистов из России, имеющих практический опыт лечения больных с коронавирусной инфекцией.

Прибытие медицинских работников из других стран пока не рассматривается.

ВБ: На сайте размещена информация о том, что вы переболели новым вирусом и снова продолжаете работать. Как корпус МИД переносит пандемию, много ли заболевших?

- С развитием эпидемиологической ситуации в мире сотрудники МИД и загранучреждений КР в силу своих функциональных обязанностей оказались в очаге событий, напрямую контактируя с носителями COVID-19. К сожалению, избежать заражения удалось не всем. Мы испытали боль, одному нашему коллеге, нескольким членам семей сотрудников не удалось справиться с этой болезнью. Вопрос здоровья дипломатов находится на особом контроле.

ВБ: Благодарим Вас за подробные ответы! Спасибо!