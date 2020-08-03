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Как Минтруда распределило 17,4 млн сомов, собранные для помощи нуждающимся

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- Оксана Гут
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Министерство труда и социального развития КР сообщает, что со дня открытия специального счета по сбору денег для помощи нуждающимся всего поступило 17 427 047 сомов. Из этих средств решением Комиссии по распределению денежных средств для обеспечения продуктами питания лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации перечислено:

  1. 08.04.2020 мэрии г. Бишкек - 792 500 сомов;
  2. 09.04.2020 аппарату полномочного представителя ПКР в Чуйской области – 3 млн 587 496 сомов;
  3. 16.04.2020 мэрии г. Нарын – 1 млн сомов;
  4. 16.04.2020 Сузакской районной государственной администрации – 2 млн сомов;
  5. 16.04.2020 мэрии г. Джалал-Абад – 1 млн сомов;
  6. 16.04.2020 мэрии г. Ош – 4 млн сомов;
  7. 16.04.2020 Ноокатской районной государственной администрации – 1 млн сомов;
  8. 29.04.2020 мэрии г. Бишкек – 2 760 000 сомов;

На сегодняшний день остаток денежных средств составляет 1 млн 287 051 сомов 80 тыйынов.

Перечисления на счет осуществляли государственные и частные компании, благотворительные, а также общественные организации.


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URL: https://www.vb.kg/390629
Теги:
гуманитарная помощь, правительство, Кыргызстан, деньги, Помощь, Министерство труда
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