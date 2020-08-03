Как Минтруда распределило 17,4 млн сомов, собранные для помощи нуждающимся

Министерство труда и социального развития КР сообщает, что со дня открытия специального счета по сбору денег для помощи нуждающимся всего поступило 17 427 047 сомов. Из этих средств решением Комиссии по распределению денежных средств для обеспечения продуктами питания лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации перечислено:
На сегодняшний день остаток денежных средств составляет 1 млн 287 051 сомов 80 тыйынов.
Перечисления на счет осуществляли государственные и частные компании, благотворительные, а также общественные организации.