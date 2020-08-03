В партии "Реформа" опровергли информацию о зарубежных источниках

Председатель политической партии "Реформа" и экс-судья ВС КР Клара Сооронкулова опровергла информацию, что ее политобъединение финансируется из международных источников. Об этом заявлено в официальном разъяснении самой партии.

"Данная публикация является опровержением на статью "Не повлечет ли вмешательство извне в выборы в Жогорку Кенеш международный скандал?" под авторством Карыпбай кызы Толгонай, опубликованной 27 июля 2020 года в интернет-издании газеты "Вечерний Бишкек.

Публикация Карыпбай кызы Толгонай является заведомо ложной информацией, содержащей недостоверные сведения и направленной на манипулирование сознанием граждан с целью опорочить репутацию политической партии "Реформа".

1. Автор утверждает, что "по данным СМИ, движение "RE-акция" и партия "Реформа" получают финансовую и экспертную поддержку от конкретных источников. Из каких именно, наверно в ближайшее время будет ясно". В заключении автор резюмирует: "Не пора ли уже задаваться вопросом: вмешательство крупных международных организаций в процесс выборов в Кыргызстане, а также финансирование и раскачивание ситуации извне не повлечет ли большого международного скандала?" При этом автор не приводит никаких доказательств о получении партией Реформа финансовой и экспертной поддержки со стороны международных организаций. Публикация носит явно выраженный пропагандистский характер и преследует цель формирования "образа врага" и внушения читателю чувства напряженности в связи с якобы активным вмешательством внешних сил в избирательный процесс.

Часть 3 статьи 41 конституционного Закона Кыргызской Республики "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша КР" (далее – конституционный Закон) запрещает иностранные пожертвования в избирательные фонды.

По этому поводу партия Реформа заявляет, что сбор средств в избирательный фонд будет осуществляться исключительно на принципах законности и максимальной открытости. Партия не ищет и не принимает иностранные пожертвования, и категорически не приемлет отчетливо заметную тенденцию привлечения в выборный процесс "грязных" денег, источниками которых являются коррупция, контрабанда и организованная преступность. Более того, в рядах партии не будет ни одного порочного лица, подлежащего беспощадной люстрации.

2. Неприкрытой ложью является утверждение автора: "с другой стороны, тот факт, что Международный Республиканский институт предоставил политтехнолога для продвижения этой партии о многом говорит". Согласно статьи 20 Закона КР "О средствах массовой информации", журналист обязан проверять достоверность своих сообщений. В связи с этим требуем от редакции газеты и автора статьи предоставить доказательства факта предоставления международной организацией политтехнолога для продвижения партии. При этом напоминаем автору статьи, что закон не запрещает привлечения политтехнологов для проведения избирательной компании.

3. "Карыпбай кызы Толгонай" утверждает, что "предвыборная тактика политобъединения в общем-то становится понятна: поднять высокую активность электората против действующей власти, в том числе и через использование пандемии в своих интересах, а также подогревать соцсети публикациями постов и роликов с критикой любых действий властей".

В связи с этим, партия "Реформа" заявляет, что открытая и конструктивная критика действующей власти является одним из основных направлений деятельности партии, партия "Реформа" намерена вести бескомпромиссную борьбу с проявлениями кумовства, клановости, местничества и коррупции всеми законными способами. Обвинения в использовании пандемии в своих целях является ничем иным как намеренным искажением целей и задач партии. Пандемия стала для членов партии "Реформа" моментом истины, показателем нежизнеспособности действующей власти и мощным толчком для мобилизации достойных людей ради спасения будущего нашей страны.

Автор публикации утверждает, что "известные гражданские активистки и правозащитницы тоже активно включились в процесс продвижения данной партии в парламент, что и удивляет. Почему-то они вдруг начали преследовать выборные цели, хотя до этого всегда говорили, что они представляют исключительно НПО и у них нет никаких политических интересов." "..параллельно активные действия по дискредитации власти предпринимаются и со стороны прозападных НПО".

Данное утверждение направлено на разжигание социальной нетерпимости к неправительственным организациям и намеренному разделению их по надуманным критериям.

В целом публикация носит необоснованный, бездоказательный характер, автор руководствовался собственными домыслами вопреки требованиям журналистской этики, согласно которым факты, суждения и предположения должны быть четко отделены друг от друга (нарушена статья 10 Этического кодекса журналистов КР); публикации не отвечают требованиям беспристрастности, объективности, баланса мнений и предоставления равных информационных возможностей для всех вовлечённых сторон; партия "Реформа" подверглась клевете и необоснованным обвинениям в осуществлении подрывной, антигосударственной деятельности.

Напоминаем всем СМИ, редакции газеты "Вечерний Бишкек" и псевдожурналисту "Карыпбай кызы Толгонай", что смысл и сущность журналистики опосредована правом каждого человека на получение правдивой и достоверной информации. Уважающий себя и свою профессию журналист излагает факты добросовестно, сохраняя их подлинный смысл и не допуская искажений. Это общепризнанные во всем мире стандарты поведения журналиста. Следовательно, лицо, выставляющее себя на продажу, не брезгующее грязными деньгами, не достойно высокого звания журналиста", - говорится в заявлении партии.