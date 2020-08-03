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В Бишкеке при ремонте тротуара демонтировали и увезли гранитные ступени

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- Екатерина Улитина
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Во время ремонта тротуара по улице Байтик Баатыра рабочие демонтировали и увезли в неизвестном направлении гранитные ступени. Об этом VB.KG сообщили местные жители, которые беспокоятся о судьбе дорого камня.

"Я живу в 10-м микрорайоне и хочу поделиться информацией относительно ремонта тротуаров в нашем районе. Больше полумесяца техника, прибывшая на этот участок, стояла рядом с подземным переходом на Южных Воротах просто так - т.е. простаивала без работы. Примерно, с 20-х чисел июля начали копать, а 30 июля, перед Курман айтом, разобрали лестницу из красного гранита, загрузили добротные гранитные ступеньки в машины и увезли в неизвестном направлении. На вопрос жителей "Куда и зачем гранитные ступеньки увозят?", рабочие ничего не ответили. Более того, они расшатали и высвободили громадные гранитные бордюры, огораживавшие находящиеся рядом палисадники. Мы, жители 10-го микрорайона, остаемся в недоумении и думаем неладное относительно судьбы увезенных гранитных ступенек. Точно такие же гранитные ступеньки составляли лестницы перед Государственным Историческим музеем, находящимся рядом с нашим Белым домом, которых в бытность Сапара Исакова премьер-министром разобрали, увезли и больше на свое место не вернули. Затем в прессе писали о том, что эти гранитные ступеньки были использованы для обустройства двора бывшего очень большого начальника", - написала читательница.

Она напомнила, что в советское время уникальный архитектурный ансамбль из гранитных лестниц и палисадников на Южных Воротах был построен к 100-летнему юбилею нашей столицы в 1978 году.


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URL: https://www.vb.kg/390633
Теги:
ремонт, Бишкек, ремонт дорог
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Комментарии
Кантуюсь тут
03.08.2020, 23:41

Сколько стоит этот гранит?

Миллион долларов???

Нашли о чем плакать.

Это всего лишь камень.

Вот дурни ненормальные

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