Общественному транспорту, кафе и магазинам разрешили увеличить часы работы

Общественный транспорт, магазины, кафе и рестораны смогут увеличить рабочие часы. Постановление подписал мэр города Азхиз Суракматов, сообщает пресс-служба мэрии.

Изменение графика работы в муниципалитете объяснили необходимостью обеспечения экономической стабильности. Так, с 3 августа, продлена работа некоторых хозяйствующих субъектов, а также изменен режим работы общественного транспорта.

Теперь городской пассажирский транспорт (автобусы, троллейбусы, маршрутки) работает с 7 до 11 утра и с 14 часов до 23 часов вечера с обязательным проведением дезинфекции и приостановлением деятельности в выходные дни. Санитарный перерыв с 11 до 14 часов.

Торговые центры площадью свыше 100 квадратных метров – супермаркеты, торговые центры, дома, комплексы, сети магазинов отныне работают ежедневно с 7 утра до 00 часов ночи.

Кафе и рестораны, а также другие точки общественного питания работают с 7 утра до 22 часов вечера, при этом разрешается работать службам доставки еды при строгом соблюдении санитарных норм, еда навынос без ограничения времени.

Столичные рынки работают пока так же – каждый день с 9 утра до 17 вечера.

Отмечается, что по-прежнему запрещена работа объектов уличной торговли и услуг (батуты, точки проката велосипедов и другие); деятельность тойкана и увеселительных заведений (ночные клубы, бары, караоке-клубы и другие); детских игровых площадок и развлекательных заведений.

Вышеуказанные меры действуют до принятия особого распоряжения, то есть до улучшения эпидемиологической ситуации на территории города Бишкек, и обязательны для всех, независимо от форм собственности.