Казахстанский социальный взрыв. Насколько он близок? В республике давно наблюдается плохой настрой в обществе и чем хуже становится эпидситуация в стране, тем хуже себя чувствует народ, рассуждает "Дикая Азия".

Сегодня казахстанский Минздрав сообщил неутешительные цифры по больным коронавирусом. Их зарегистрировано 90 367, 793 из них – с летальным исходом. По количеству официально подтвержденных ковидозников Казахстан обогнал Китай. И это при том, что казахстанцев – 18,2 млн человек, а китайцев – 1,3 млрд.

Так что неудивительно, что на этом не радужном фоне в Казахстане наблюдается рост социального напряжения, приводящий к небольшим взрывам.

- К примеру, 21 июля в поселке Шорнак в Туркестанской области произошел бытовой (по официальной версии) конфликт в результате которого пострадали 4 человека, десятки были задержаны. 23 июля в городе Сатпаеве были беспорядки: огромная толпа взяла в оцепление жилой дом, в котором находился подозреваемый в изнасиловании 5-летней девочки. Люди хотели собственноручно линчевать педофила... Есть ли связь между этими событиями и ухудшающейся эпидситуацией в стране? Изначально в Казахстане, мало кто придерживался карантинной стратегии. Люди понадеялись на власти, власти понадеялись на здравоохранение. Прямо как в сказке про репку...Проблема еще и в том, что Казахстан держался до последнего противоречивых рекомендаций ВОЗ, вместо того, чтобы разработать свой план. Властям всегда нужен какой-то авторитет, который можно либо сделать козлом отпущения, либо попытаться вылезти из ямы с его помощью. Если бы Минздрав изначально в республике провел анализ вспышки вируса еще в феврале, произвел забор материала, сделал бы какую-то аналитику и выводы, то у них была бы своя точка зрения в апреле. Но власть бездействовала, грея надежду на "авось, пронесет". Не пронесло, - считает автор.

Известно, что президент Токаев принял концепцию "слышащего государства" и вот со дня ЧП из-за коронавируса видно, что кибернетический концепт "обратной" связи от народа был принят госорганами как фидбэк лишь в положительном ключе. И что-то мне подсказывает, что Токаев имел в виду не это.

- Обычно слышать и решать должны проблемы, нет? В "обратной" связи, прежде всего, должны быть указаны те вещи, которые нуждаются в доработке или исправлениях. А ситуация с Ковидом, карантином и действия властей, все это так или иначе влияет на протестные настроения в обществе. И это вполне понятно: люди сидят дома, они лишены привычного образа жизни, у них социальное напряжение и стресс. Плюс к этому – потеря работы, доходов, отсутствие возможности решить какие-то самые базовые проблемы. В стране растет социальная неудовлетворенность тем, что и как происходит в государстве. Социальный фон ухудшился. И он будет ухудшаться дальше, если вырастет инфляция и безработица.И если эпидситуация ухудшится, то можно смело ожидать локального социального взрыва. Спусковым крючком – может быть все что угодно. Как в случае с педофилом - жажда казнить. И лишь на первый взгляд будет казаться, что это не связанные вещи. Но они связаны с фоном высокого социального недовольства, - отмечается в статье.

А значит, чем хуже эпидситуация в стране, тем больше триггеров в нем будет возникать. И чаще всего это может быть в тех регионах Казахстана, где жизнь и так была не ахти. То есть, там где область финансировалась по остаточному принципу, где дефицит больниц, недостаток медкадров, медикаментов нет в должном объеме, плюс коррупция. А тут еще и пандемия...