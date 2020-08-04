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В Бишкеке задержали наркодилера. У него изъяли более килограмма наркотиков

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- Екатерина Улитина
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Оперативники СБНОН УВД Ленинского района Бишкека задержан подозреваемый при попытке распространении и сбыта наркотических веществ.

В пресс-службе УВД Ленинского района столицы сообщили, что 30 июля поступило сообщение о том, что парни по имени "У" и "Н" намереваются перевести наркотические средства из Джалал-Абадской области в город Бишкек, в целях распространения и реализации.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района г.Бишкек и начато досудебное производство по статье 267 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК Кыргызской Республики.

При проведении следственно-оперативных мероприятий, сотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД Ленинского района г.Бишкек по подозрению в хранении наркотических веществ был задержан подозреваемый Р.С. 1993 года рождения, у которого при проведении неотложного обыска и при личном досмотре, на посту "Сосновка" на автодороге "Бишкек-Ош", на заднем сидении автомашины подозреваемого были обнаружены и изъяты 10 спрессованных брикетов темно-зеленного цвета со специфическим запахом конопли общим весом 112 грамм. После чего, подозреваемый Р.С. был доставлен в следственную службу и в порядке статьи 98 УПК Кыргызской Республики водворен в ИВС ГУВД г.Бишкек, назначены соответствующие экспертизы.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия в рамках настоящего досудебного производства.


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URL: https://www.vb.kg/390647
Теги:
ГУВД, наркотики, Бишкек, Кыргызстан
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