Снабжение сел чистой водой продолжится несмотря на экономические трудности

Экономические трудности не повлияют на проекты по обеспечению населения чистой водой. Об этом в ходе рабочей поездки в Иссык-Кульскую область заявил президент Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства посетил село Ак-Булак Ак-Суйского района Иссык-Кульской области, где реализуется проект по доступу к питьевой воде. После его завершения, в октябре 2020 года, водой будут обеспечены более 2 тысяч человек.

Жители села во время беседы с президентом выказали беспокойство о возможном прекращении строительства, как в большинстве случаев бывает в отдаленных селах, отметили они.

"Экономические трудности, с которыми столкнулась страна вследствие пандемии коронавирусной инфекции, не повлияют на реализацию проектов по обеспечению населения чистой водой", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Президент также напомнил, что национальные программы по обеспечению населения чистой водой и улучшению ирригационных систем являются одними из главных в его президентской деятельности.

"Защита здоровья наших людей, развитие туризма, в целом регионов - невозможно без наличия чистой воды. Это комплексный вопрос. Поэтому я уделяю особое внимание этому направлению. На реализацию программы по обеспечению населения чистой водой помимо бюджетных средств привлекаются средства извне, в основном на грантовой основе. До конца моего президентского срока я намерен обеспечить доступ населения к воде по всей стране", - отметил глава государства, напомнив, что по Указу Президента третий год подряд приоритетом государственной политики определяется развитие регионов.

Во время беседы с президентом, сельчане озвучили ряд проблем.

По их словам, в Ак-Булаке отсутствуют средняя школа и детский сад, а также имеется проблема с трансформацией земель.

Сооронбай Жээнбеков, отвечая на вопросы жителей села, подробно рассказал о государственной политике регионального развития, в рамках которой комплексно, поэтапно решаются проблемы сел, накопленные десятилетиями.

По данным Государственного агентства водных ресурсов и АРИСа, реализация проекта по строительству системы водоснабжения в селе Ак-Булак осуществляется во взаимодействии со Всемирным банком.

Проект включает в себя установку водопроводных труб длиной 7800 метров, откачку воды с глубины 150 метров, строительство резервуара, прокладку линий электропередачи и установку силовых трансформаторов.

На данный момент выполнено 25% строительных работ, на ряде улиц села проложены 3700 метров водопроводных труб и 1800 метров линий электропередач, установлен один трансформатор.