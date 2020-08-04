Президент посетил сельхозкооператив "Заря" в Ак-Суйском районе

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков отметил важность поддержки инициатив по сельскохозяйственной кооперации, что позволяет объединять усилия фермеров в регионах по выращиванию более качественной и конкурентной продукции.

С таким мнением Глава государства поделился во время ознакомления с деятельностью семенного сельскохозяйственного кооператива "Заря" в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области.

Президент Сооронбай Жээнбеков поблагодарил руководителя "Зари" Ивана Черныша за созидательный труд и создание рабочих мест в сельской местности.

Кроме этого данное хозяйство является добросовестным налогоплательщиком и вносит свой ощутимый вклад в развитие экономики района, республики в целом. Также ежегодно оказывает спонсорскую помощь малообеспеченным семьям села Теплоключенка, обеспечивая их семенами сельскохозяйственных культур на сумму 400-450 тыс. сомов.

"Развитию сельского хозяйства, поддержке сельских предпринимателей и впредь будет уделяться большое внимание", - подчеркнул Глава государства, отметив доступность льготных средств, предоставляемых финансовыми институтами страны для сельских товаропроизводителей. Вместе с тем имеются и пробелы, которые необходимо устранять для развития аграрного сектора страны.

Сельскохозяйственный кооператив "Заря" выращивает улучшенные сорта семян пшеницы и ячменя, которыми обеспечивает Иссык-Кульскую область, при этом применяются новые технологии орошения.

Кроме того, кооператив в сотрудничестве с немецкой компанией выращивает картофель высококачественного сорта и распространяет его среди местных фермеров.

В результате многолетнего производства, кооператив в 2014 году признан "Ведущим налогоплательщиком в Кыргызстане" и награжден специальным значком за вклад в бюджет Кыргызской Республики. Кроме того, за вклад в развитие животноводства кооперативу присвоен статус "Племенное животноводство". Здесь выращиваются овцы, коровы, яки и лошади.

На сегодня в нем работают 172 человека.