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Президент посетил сельхозкооператив "Заря" в Ак-Суйском районе

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков отметил важность поддержки инициатив по сельскохозяйственной кооперации, что позволяет объединять усилия фермеров в регионах по выращиванию более качественной и конкурентной продукции.

С таким мнением Глава государства поделился во время ознакомления с деятельностью семенного сельскохозяйственного кооператива "Заря" в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области.

Президент Сооронбай Жээнбеков поблагодарил руководителя "Зари" Ивана Черныша за созидательный труд и создание рабочих мест в сельской местности.

Кроме этого данное хозяйство является добросовестным налогоплательщиком и вносит свой ощутимый вклад в развитие экономики района, республики в целом. Также ежегодно оказывает спонсорскую помощь малообеспеченным семьям села Теплоключенка, обеспечивая их семенами сельскохозяйственных культур на сумму 400-450 тыс. сомов.

"Развитию сельского хозяйства, поддержке сельских предпринимателей и впредь будет уделяться большое внимание", - подчеркнул Глава государства, отметив доступность льготных средств, предоставляемых финансовыми институтами страны для сельских товаропроизводителей. Вместе с тем имеются и пробелы, которые необходимо устранять для развития аграрного сектора страны.

Сельскохозяйственный кооператив "Заря" выращивает улучшенные сорта семян пшеницы и ячменя, которыми обеспечивает Иссык-Кульскую область, при этом применяются новые технологии орошения.

Кроме того, кооператив в сотрудничестве с немецкой компанией выращивает картофель высококачественного сорта и распространяет его среди местных фермеров.

В результате многолетнего производства, кооператив в 2014 году признан "Ведущим налогоплательщиком в Кыргызстане" и награжден специальным значком за вклад в бюджет Кыргызской Республики. Кроме того, за вклад в развитие животноводства кооперативу присвоен статус "Племенное животноводство". Здесь выращиваются овцы, коровы, яки и лошади.

На сегодня в нем работают 172 человека.


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URL: https://www.vb.kg/390650
Теги:
Иссык-Кульская область, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Айдар
04.08.2020, 10:52

Родина-мать! В стране пандемия, экономический кризис, нехватка врачей, а президент по колхозам едет. Да уж... Видимо, в чем разбирается, туда и тянет... 

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Сельчанка
04.08.2020, 12:14

Председателю Зари пришлось ценой здоровья и жизни сохранить это хозяйство в 90-е. Спасибо председателю Посмитному.Пусть земля будет пухом. Дело его живет и кормит людей.

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