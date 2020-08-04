В посольстве КР в РФ произошел инцидент с участием посетительницы

В посольстве Кыргызстана в России зафиксированы очередные противоправные действия в отношении его персонала. Как сообщили в дипмиссии, на сотрудника ее службы охраны с кулаками и оскорблениями набросилась одна из посетительниц.

"В этой связи, в отделе МВД РФ по столичному району "Якиманка" зарегистрировано заявление пострадавшего по факту нанесения ему телесных повреждений во время выполнения им служебных обязанностей", - отметили в посольстве. И уточнили, что располагают материалами, подтверждающими факт провокационных и незаконных действий этой гражданки в здании консульского отдела.

В посольстве также заявили об участившихся угрозах, оскорблениях и применении насилия в отношении его сотрудников со стороны некоторых посетителей. И подчеркнули, что такие и другие противозаконные действия недопустимы и являются нарушением уголовного и административного законодательства. Призвав граждан к дисциплине, соблюдению порядка и правил поведения в общественных местах, в том числе в зданиях самой дипмиссии и прилегающей территории, в посольстве напомнили, что последние являются особой охраняемой зоной.

За последние недели это не первый инцидент подобного рода, произошедший здесь. Так, отделом полиции по тому же району "Якиманка" уже были зарегистрированы два заявления сотрудников посольства Н.А. и С.А. по факту нанесения им телесных повреждений во время их дежурства. В этой связи в отношении гражданина Кыргызстана Б.А. и гражданина России, уроженца КР М.А., виновных в этом, проводятся оперативно–следственные мероприятия для привлечения их к ответственности.

Возле здания посольства и его консульского отдела продолжают ежедневно скапливаться большое количество кыргызстанцев, стремящихся быть включенными в списки вылетающих на родину чартерными авиарейсами. Нередкие конфликты, возникающие в такой обстановке, удается урегулировать путем необходимых разъяснений, проводимых дипломатами. Но иногда действия некоторых посетителей переходят рамки допустимого. "В отношении провокаторов и виновных будут приняты меры по привлечению к ответственности по всей строгости уголовного и административного законодательства Российской Федерации", - предупредили в посольстве.