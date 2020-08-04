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Жээнбеков одобрил кредит на строительство кольцевой автодороги Иссык-Куля

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон "О ратификации Кредитного соглашения между Кыргызской Республикой и Саудовским фондом развития относительно реконструкции и реабилитации Иссык-Кульской кольцевой автодороги, подписанного 16 декабря 2019 года в городе Эр-Рияд, Королевство Саудовская Аравия".

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 25 июня 2020 года.

В соответствии с принятым законом, Саудовский фонд развития предоставляет кредитные средства в сумме 131,25 млн. саудовских риалов (эквивалентно - 35,00 млн. долл. США) на срок 25 лет, с 5-летним льготным периодом, с процентной ставкой 1% годовых.

Финансовые средства будут направлены на финансирование части проекта реконструкции и реабилитации участка автодороги Балыкчы–Каракол от с. Корумду - до с. Балбай Баатыр 104-184.5 км, протяженностью 80,5 км. По итогам реабилитации, участок от с. Корумду до с. Балбай Баатыр станет дорогой международного значения с 4-х полосной проезжей частью по всему участку (II-ой технической категории). Также предусмотрено строительство тротуаров, остановок, велосипедных дорог, установка арычных лотков, осветит ельных ламп. Завершение проекта запланировано к концу 2025 года.

Общая сумма реабилитации автодороги от с. Корумду до с. Балбай Баатыр протяженностью 80,5 км, составляет 128,0 млн. долл. США, из которых на строительные работы - 110,0 млн.; консультационные услуги (детальное проектирование и надзор за строительством) - 4,00 млн.; приобретение оборудования для содержания дорог - 1,5 млн.; приобретение мобильного оборудования весового контроля транспортных средств - 0,34 млн.; содержание отдела реализации проекта - 0,5 млн.; финансовый аудит - 0,05 млн.; непредвиденн ые расходы - 11,6 млн.

Для финансирования оставшейся части проекта в сумме 93,0 млн. долл. США будут привлечены кредитные средства из следующих источников:

Кувейтского фонда арабского экономического развития - 28,9 млн.;

Фонда развития Абу-Даби - 22,0 млн.;

Исламского банка развития - 20,0 млн.;

Фонда международного развития ОПЕК - 10,0 млн.

Кроме того, предусмотрено софинансирование Правительства Кыргызской Республики в размере - 12,1 млн.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.


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URL: https://www.vb.kg/390655
Теги:
дороги, Саудовская Аравия, Иссык-Куль, Сооронбай Жээнбеков
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