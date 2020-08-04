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Прибыль аэропорта "Манас" из-за пандемии упадет почти на 95 процентов

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- Александра Василькова
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По данным Кыргызской фондовой биржи, чистая прибыль ОАО "Международный аэропорт "Манас" на общем годовом собрании акционеров утверждена в размере 107 млн 503 тысячи сомов.

Бюджет ОАО на 2020 год утвержден со следующими параметрами: доходы - 2 млрд 632 млн 391 тысяча сомов, расходы - 2 млрд 540 млн 109 тысяч сомов, чистая прибыль - 107 млн 503 тысячи сомов.

В 2019 году чистая прибыль предприятития составила 2 млрд 108 млн 254 тысячи сомов. Таким образом, доходность предприятия в текущем году снизилась из-за пандемии COVID-19 на 94,9 процента.

Отметим, крупнейшим держателем акций ОАО "Международный аэропорт "Манас" является государство. По данным ФУГИ, государственная доля в уставном капитале общества оценивается в 79,05 процента. Вторым по размеру крупным акционером ОАО является Социальный фонд КР, его доля в уставном капитале эмитента оценивается в 8,46 процента.


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URL: https://www.vb.kg/390664
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