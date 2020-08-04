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Боевики Талибана подняли свой флаг в мечети Айя-София в Турции?

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- Виктория Гунгер
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Эксперты говорят, что Управление по делам религии Турции не справляется с охраной Айи-Софии, после превращения музея в мечеть

Боевики Талибана, якобы, подняли свой флаг в мечети Айя-София в Турции. Так пишут греческие СМИ, один из талибов показал в камеру палец вверх. Это считается жестом исламских террористов. Информирует "Дикая Азия" со ссылкой на Vima Orthodoxias.

Как отмечается, один из британских экспертов по борьбе с исламским экстремизмом Нур Дахри уже твитнул, мол, "активисты ИГИЛ тоже скоро поднимут там свой флаг".

- Эксперты говорят, что Управление по делам религии Турции не справляется с охраной Айи-Софии, после превращения музея в мечеть. Да и вообще, создается впечатление, что Эрдоган хочет поднять свою популярность в исламском мире. То, что в Софии бродят активисты Талибана вопиюще. Что касается Эрдогана, то здесь, скажу я вам, намек далекий. Когда Трамп признал Иерусалим священным местом мусульман и столицей еврейского государства Израиль, Эрдоган пообещал, что превратит Айю-Софию в мечеть. Никто не поверил. А он это сделал, - напоминает издание.

А вот и само видео с, якобы, активистами Талибана, которое разместило греческое издание Vima Orthodoxias.


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URL: https://www.vb.kg/390669
Теги:
Афганистан, Турция, флаг, терроризм, Талибан, Кыргызстан
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