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"Легализованные средства из теневой экономики будут направлены медикам"

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 4 августа, осмотрел ход капитальной реконструкции инфекционного отделения Иссык-Кульской территориальной районной больницы, расположенной в г. Чолпон-Ата. Глава государства отметил, что сроки функционирования стационаров приближаются к завершению, будет ускорено строительство и реконструкция зданий больниц. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В инфекционном отделении данной больницы с момента постройки - с 1986 года, не проводилось капитальной реконструкции. В этой связи на сегодняшний день функционирует только одно крыло здания на 15 койко-мест. С проведением капитального ремонта появится возможность для увеличения вместимости инфекционного отделения до 100 койко-мест.

Президент Сооронбай Жээнбеков побеседовал с медицинским персоналом, детально обсудив не только текущие вопросы на фоне борьбы с коронавирусной инфекцией, но и проблемы системы здравоохранения. Выразил соболезнования в связи со смертью главы отделения реанимации Иссык-Кульской районной территориальной больницы в Чолпон-Ате Сарбагыша Иманалиева.

Медработники поддержали инициативу государства по строительству больниц, но в то же время отметили проблему нехватки кадров, подчеркнув, что без материальной и моральной поддержки медиков невозможно удержать молодых кадров в системе здравоохранения.

Вместе с тем врачи выразили полную готовность продолжать работу по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, назвав нынешнюю ситуацию "войной с невидимым врагом", где, к сожалению, не обойтись без потерь. Тем не менее они высказали уверенность, что кыргызстанцы выстоят против болезни.

Глава государства согласился с мнением по кадровой проблеме и высоко оценил труд рядовых медиков, добавив, что ситуация с коронавирусной инфекцией наглядно показала все больные точки здравоохранения, ставшей результатом многолетнего бездарного управления системой и разрушительных реформ в ней.

Сооронбай Жээнбеков в очередной раз отметил, что идет тотальная цифровизация всех сфер страны, что поможет легализовать средства из теневой экономики.

"Эти средства будут в первую очередь направлены на повышение зарплат медработникам, учителям. В прошлом году зарплату повышали, но понимаю, этого мало. Как мы можем предъявлять требования к медикам, которые получают 5 тыс. сомов? Эта проблема всегда волнует меня, мы сделаем все, чтобы наши медики получали поддержку государства и материально, и морально", - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что еще в начале текущего года на повестке дня Совет безопасности Кыргызской Республики стоял вопрос здравоохранения. Советом безопасности полностью изучены проблемы, мешающие развитию системы здравоохранения, однако, их рассмотрение было отложено в связи со вспышкой болезни.

Он заверил, что как только ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизируется, вопросы по системе здравоохранения будут обсуждены на заседании Совбеза для принятия конкретных решений по улучшению ситуации. "Иначе мы все свидетели того, как здоровье населения оказалось под угрозой", - добавил Президент.

Также он призвал местные власти усилить работу по предупреждению дальнейшего распространения вируса в Иссык-Кульском районе, в том числе в г. Чолпон-Ата, отметив, что особое внимание необходимо уделять повышению ответственности граждан и усилению противоэпидемиологических мероприятий, своевременному обеспечению медиков всеми необходимыми средствами и полагающимися выплатами.

Полномочный представитель Правительства в Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев отметил, что эпидемиологическая ситуация в регионе нормализируется, снижается количество выявленных случаев заражения коронавирусом. По его словам, в Чолпон-Ате будут закрыты ночные бары и кальян бары. Он также сообщил, что обратился к пансионатам с просьбой соблюдать алгоритмы безопасности, в противном случае пансионаты - нарушители требований о соблюдении общепринятых правил тоже будут закрыты.

"На сегодня медицинская аппаратура и лекарства имеются в достаточном количестве, Министерство здравоохранения направило на помощь врачей. Правительство оказывает всестороннюю помощь в решении текущих вопросов, также нам помогают волонтеры и меценаты", - проинформировал Балбак Тулобаев.


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URL: https://www.vb.kg/390670
Теги:
Иссык-Кульская область, Сооронбай Жээнбеков
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