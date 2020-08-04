6 августа в некоторых районах Бишкека временно не будет воды.
"Дорогие горожане! В связи с аварией на водозаборе "ВПУ", 6 августа с 9 часов утра до 20 часов вечера будет временно прекращена подача питьевой воды в районе, ограниченном улицами Садовой, Ч. Валиханова, проспекта Чуй и линией железной дороги", - говорится в сообщении столичной мэрии.
В частности, холодной воды не будет в:
Также в этот день будет снижено давление питьевой воды в жилмассиве "Учкун".
Муниципалитет приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой.
По любым вопросам относительно водоснабжения можно звонить: 1533 - это единый информационный "водопроводный" центр для обращений горожан. Также круглосуточно работает колл-центр столичной мэрии 1840 и 1850, а фото и видеофакты с проблемами по-прежнему можно присылать на WhatsApp: 0554 182185.