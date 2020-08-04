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6 августа в некоторых районах Бишкека временно не будет воды

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- Оксана Гут
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6 августа в некоторых районах Бишкека временно не будет воды.

"Дорогие горожане! В связи с аварией на водозаборе "ВПУ", 6 августа с 9 часов утра до 20 часов вечера будет временно прекращена подача питьевой воды в районе, ограниченном улицами Садовой, Ч. Валиханова, проспекта Чуй и линией железной дороги", - говорится в сообщении столичной мэрии.

В частности, холодной воды не будет в:

  1. Корейский центр "Учкун";
  2. Департамент регистрации транспортных средств и водительского состава;
  3. Государственная таможенная служба;
  4. Табачная фабрика;
  5. "Бишкексут" (переключение на 2-ой ввод);
  6. Станция "Аламедин" на ул.Ч. Валиханова 15/1;
  7. Пожарное ДЭПО при станции "Аламедин";
  8. "Форестер";
  9. Офис магазинов "Народный" ул.Ч. Валиханова 16;
  10. Клуб "Промзона";
  11. Мельница "Яшар";
  12. ОАО "БОЭМЗ";
  13. Мебельный дом "Бекнур";
  14. Деревообрабатывающий завод на ул.Автосборочной;
  15. З/д "Бессер";
  16. ЧП "Горынин";
  17. ОсОО "Би Стар" на пр. Шабдан Баатыра 2/3;
  18. Баня в жилмассиве "Кара-Жыгач";
  19. Бишкекский бетонный завод ул. Ауэзова 1/2;
  20. "Имарат Бетон" на ул. Виноградной 1/8;
  21. ОсОО "Дос ЛТД" на ул. Шабдан Баатыра 1/4;
  22. Государственная регистрационная служба на ул. Ч. Валиханова, 2.

Также в этот день будет снижено давление питьевой воды в жилмассиве "Учкун".

Муниципалитет приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой.

По любым вопросам относительно водоснабжения можно звонить: 1533 - это единый информационный "водопроводный" центр для обращений горожан. Также круглосуточно работает колл-центр столичной мэрии 1840 и 1850, а фото и видеофакты с проблемами по-прежнему можно присылать на WhatsApp: 0554 182185.


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URL: https://www.vb.kg/390673
Теги:
мэрия, отключение воды, Бишкек, Кыргызстан
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