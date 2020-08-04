6 августа в некоторых районах Бишкека временно не будет воды.

"Дорогие горожане! В связи с аварией на водозаборе "ВПУ", 6 августа с 9 часов утра до 20 часов вечера будет временно прекращена подача питьевой воды в районе, ограниченном улицами Садовой, Ч. Валиханова, проспекта Чуй и линией железной дороги", - говорится в сообщении столичной мэрии.

В частности, холодной воды не будет в:

Корейский центр "Учкун"; Департамент регистрации транспортных средств и водительского состава; Государственная таможенная служба; Табачная фабрика; "Бишкексут" (переключение на 2-ой ввод); Станция "Аламедин" на ул.Ч. Валиханова 15/1; Пожарное ДЭПО при станции "Аламедин"; "Форестер"; Офис магазинов "Народный" ул.Ч. Валиханова 16; Клуб "Промзона"; Мельница "Яшар"; ОАО "БОЭМЗ"; Мебельный дом "Бекнур"; Деревообрабатывающий завод на ул.Автосборочной; З/д "Бессер"; ЧП "Горынин"; ОсОО "Би Стар" на пр. Шабдан Баатыра 2/3; Баня в жилмассиве "Кара-Жыгач"; Бишкекский бетонный завод ул. Ауэзова 1/2; "Имарат Бетон" на ул. Виноградной 1/8; ОсОО "Дос ЛТД" на ул. Шабдан Баатыра 1/4; Государственная регистрационная служба на ул. Ч. Валиханова, 2.

Также в этот день будет снижено давление питьевой воды в жилмассиве "Учкун".

Муниципалитет приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой.

По любым вопросам относительно водоснабжения можно звонить: 1533 - это единый информационный "водопроводный" центр для обращений горожан. Также круглосуточно работает колл-центр столичной мэрии 1840 и 1850, а фото и видеофакты с проблемами по-прежнему можно присылать на WhatsApp: 0554 182185.