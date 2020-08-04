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В КР будут увеличены объемы льготных кредитов для сельских предпринимателей

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 4 августа, осмотрел плодовый сад в селе Орнок Иссык-Кульского района. Здесь на льготный кредит Российско-Кыргызского фонда развития внедрена технология капельного орошения для выращивания фруктовых культур.

Владельцем сада является Вадим Сергеев, в прошлом именитый спортсмен, призер Чемпионата мира по дзюдо. Он поделился секретами своего успеха и проинформировал, что на территории 30 га выращиваются вишни, персики, абрикосы. Во время сбора урожая рабочими местами будут обеспечены порядка 100 местных жителей.

Предприниматель кроме этого в Бишкеке построил перерабатывающий завод, который принимает от фермеров близлежащих сел до 150 тонн клубники.

Продукция завода поставляется в основном на рынки России и Казахстана, однако не останавливаясь на этом, предприниматель ищет пути выхода на мировые рынки и были попытки поставки продукции в страны Европы и США. Сейчас он намерен переоборудовать завод по мировым стандартам.

Вадим Сергеев уверен в успехе кыргызской продукции за рубежом. "Наша продукция вне конкуренции, она и бесподобно вкусная, и экологически чистая", - считает предприниматель.

Президент Сооронбай Жээнбеков полностью поддержав его, с удовлетворением отметил энтузиазм и трудолюбие местного предпринимателя.

"Раньше Вы были чемпионом в спорте, теперь успешны в сельском хозяйстве", - отметил он и призвал местных властей, руководство Росийско-Кыргыского Фонда развития поддерживать инициативы таких предпринимателей, как Вадим Сергеев.

"Предпринимателям малого и среднего бизнеса необходимо без лишних проволочек выдавать льготные кредиты, ведь они поставляют свою продукцию за рубеж, тем самым повышают экспортный потенциал страны и создают рабочие места в регионах", - подчеркнул он.

Президент Сооронбай Жээнбеков особо отметил, что в рамках государственной политики регионального развития с каждым годом будут увеличиваться объемы льготных кредитов, направляемых для поддержки предпринимателей на местах и сельских товаропроизводителей.


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URL: https://www.vb.kg/390675
Теги:
кредит, сельское хозяйство, Кыргызстан, Помощь, Сооронбай Жээнбеков
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