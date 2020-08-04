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Сотни раненых и погибших. В порту Бейрута прогремел мощный взрыв (видео)

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- Екатерина Улитина
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В порту Бейрута взорвался корабль с пиротехникой, сообщили местные власти. На этом видео видно, как перед взрывом в дыму что-то "искрит", похожее на фейерверки. Пострадали несколько десятков человек

Мощный взрыв прогремел, 4 августа, в морском порту ливанской столицы Бейрут. СМИ сообщают, что на воздух взлетел корабль с пиротехникой. От взрыва пострадали здания расположенные в этом районе. Судя по снимкам очевидцев, в округе нескольких кварталов улицы превратились в руины.

По первоначальной информации, в результате взрыва пострадали десятки людей, сотни получили ранения. Некоторые СМИ со ссылкой на министра здравоохранения Ливана сообщили о сотне погибших. Однако официальной информации о количестве погибших и пострадавших пока нет.

Также неизвестна официальная версия о причинах произошедшего. Местные СМИ пишут, что причиной взрыва могло стать возгорание на складе в порту. Кроме того, звучит неподтвержденная версия о намеренной атаке.


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URL: https://www.vb.kg/390676
Теги:
взрыв, погибшие, пострадавшие
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