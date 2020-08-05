Губернатор Бейрута расплакался перед камерами

Марван Аббуд, губернатор Бейрута, заплакал перед телекамерами, рассказывая о произошедшей трагедии журналистам.

- Было похоже на Хиросиму и Нагасаки, - сказал он представителям СМИ.

Выступая на заседании ВСО, премьер-министр Хасан Диаб заявил, что все виновные в случившейся трагедии будут привлечены к ответственности и понесут заслуженное наказание, передает ТАСС.

- Абсолютно неприемлемо, что на протяжении шести лет в порту хранилось на складе 2750 тонн нитрата аммония и со стороны портовых властей не принималось никаких профилактических мер с тем, чтобы не подвергать опасности жизни граждан, - указал он.

По последним данным, в результате взрыва погибли 78 человек и 4 тыс. пострадали. В МВД Ливана ранее сообщили, что сдетонировал конфискованный груз аммиачной селитры, который хранился в амбаре под номером 12 на складе химикатов в порту для дальнейшей переработки или уничтожения. Шиитская партия "Хезболлах" в свою очередь опровергла высказанные рядом телеканалов версии о вероятном израильском ударе по морскому порту.

- Предположения об атаке беспилотников на склад ракетного оружия сил сопротивления, который якобы находился в порту, не соответствуют действительности, - заявил шиитский источник.