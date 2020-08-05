В России могут ужесточить процедуру трудоустройства для мигрантов

Процедура предоставления мигрантам права на работу в России может быть усложнена. О том, что такая возможность сейчас обсуждается, рассказал, по сообщению российских СМИ, заместитель председателя Совета безопасности РФ России Дмитрий Медведев.

Об этом он заявил на совещании об актуальных проблемах обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса. И констатировал, что безработица на фоне коронавируса ведет к росту преступности среди иностранных граждан. Ранее Медведев отмечал, что "пандемия коронавируса стала весьма сложным социальным фактором и в ряде случаев способствовала обострению различных негативных явлений, включая преступность".

По словам Дмитрия Медведева, из-за пандемии коронавируса около 40 процентов мигрантов лишилось работы в России, и это является питательной средой для роста преступности. Как проинформировал заместитель секретаря Совбеза РФ, экспертным сообществом предлагается даже изменить порядок предоставления права на въезд трудовых мигрантов в страну: "Речь идет о том, чтобы давать иностранному гражданину такое право только в том случае, если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение его трудоустройства".

По данным МВД РФ, в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Мурманской и Амурской областях в июле 2020 года фиксируются случаи нарушения общественного порядка со стороны иностранных граждан, которые осуществляют трудовую деятельность на территории России. "Это, конечно, повод призадуматься руководителям этих регионов для того, чтобы принять дополнительные меры", - считает Медведев.

По мнению экспертов, отметил он, следует учесть опыт других стран. "В арабском мире есть соответствующие решения, где на работодателя возлагается полная ответственность за действия иностранного гражданина, которого он нанял на работу. Это жесткая мера, но тем не менее, обсудить ее, наверное, следует", - отметил замглавы Совбеза РФ.