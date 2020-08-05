МТиСР: Все соцвыплаты профинансированы и выплачены своевременно

С начала пандемии по Кыргызстану более 500 тысяч нуждающихся семей получили помощь в виде продуктов питания. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социального развития КР.

Во время введения чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения в условиях пандемии коронавирусной инфекции поддержка социально незащищенных категорий граждан осуществлялась в трех направлениях: гуманитарной\финансовой, социальных гарантий и организации дополнительной помощи.

Так, распоряжением правительства Кыргызской Республики продлены сроки социальных выплат/гарантий (государственные пособия, денежные компенсации взамен льгот, пособия по безработице, персональный ассистент, справки МСЭК и др.) без истребования документов.

"Все социальные выплаты по линии министерства были профинансированы и выплачены своевременно и в полном объеме, в среднем число получателей составило более 560 тысяч человек", - отметили в ведомстве.

По республике для нуждающихся семей всего распределено 9181,75 тонн муки гуманитарной помощи, из них: Фонд государственного материального резерва - 8181,75 тонн, Узбекистан - 1000 тонн. Сахар-песок в количестве 327,792 тонн распределено и выдано по г. Бишкек и Чуйской области.

По состоянию на 29 июля всего по республике 525 105 нуждающимся семьям оказана помощь в виде продуктов питания.

При этом следует отметить, что распределением гуманитарной помощи на местном уровне занимались специально созданные комиссии при местных государственных администрациях, мэриях городов.