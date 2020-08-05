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В Бишкеке милиционеры вернули заблудившегося 4-летнего ребёнка родителям

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- Оксана Гут
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Сотрудники столичной милиции вернули заблудившегося ребёнка родителям. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района г. Бишкек

4 августа примерно в 8:00 часов инспекторы по делам несовершеннолетних УВД Октябрьского района обнаружили малолетнего ребёнка без сопровождения взрослых на пересечении улиц Ахунбаева и Юнусалиева. Мальчик был одет только в шорты, обут в разнопарные тапочки.

"В ходе беседы с ребёнком, он не смог объяснить место жительства и показать адрес дома. В связи с чем, сотрудники милиции доставили ребёнка в УВД Октябрьского района и незамедлительно приступили к поискам родителей", - отметили в ведомстве.

Спустя некоторое время, с сотрудниками милиции связался гражданин Ц.К., который представился отцом ребёнка и предоставил необходимые документы на имя А.А. 2016 года рождения. После чего мальчик в целости и сохранности был возвращён отцу, с которым была проведена профилактическая беседа о недопущении впредь подобных фактов, не оставлять ребёнка без внимания взрослых.

Уважаемые граждане, в случае утери детей, сразу обращайтесь в милицию по круглосуточному номеру 102.


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URL: https://www.vb.kg/390709
Теги:
ГУВД, УВД, Бишкек, Кыргызстан, пропал ребенок
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