В Бишкеке милиционеры вернули заблудившегося 4-летнего ребёнка родителям

Сотрудники столичной милиции вернули заблудившегося ребёнка родителям. Об этом сообщает пресс-служба УВД Октябрьского района г. Бишкек

4 августа примерно в 8:00 часов инспекторы по делам несовершеннолетних УВД Октябрьского района обнаружили малолетнего ребёнка без сопровождения взрослых на пересечении улиц Ахунбаева и Юнусалиева. Мальчик был одет только в шорты, обут в разнопарные тапочки.

"В ходе беседы с ребёнком, он не смог объяснить место жительства и показать адрес дома. В связи с чем, сотрудники милиции доставили ребёнка в УВД Октябрьского района и незамедлительно приступили к поискам родителей", - отметили в ведомстве.

Спустя некоторое время, с сотрудниками милиции связался гражданин Ц.К., который представился отцом ребёнка и предоставил необходимые документы на имя А.А. 2016 года рождения. После чего мальчик в целости и сохранности был возвращён отцу, с которым была проведена профилактическая беседа о недопущении впредь подобных фактов, не оставлять ребёнка без внимания взрослых.

Уважаемые граждане, в случае утери детей, сразу обращайтесь в милицию по круглосуточному номеру 102.