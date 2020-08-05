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Суд по делу Текебаева и Чотонова никак не может состояться

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- Оксана Гут
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Суд по делу Омурбека Текебаева и Дуйшонкула Чотонова никак не может состояться. Процессы откладываются один за другим из-за неявки лидера "Ата Мекена".

Сегодня, 5 августа, очередное заседание не состоялось по той же причине. По данным пресс-службы суда, рассмотрение отложено на 10 августа к 14.00 часам. Уголовное дело Текебаева О.Ч. и Чотонова Д.Т. находится в производстве Первомайского районного суда города Бишкек. Они обвиняются в коррупционных преступлений.

Отметим, процесс, который должен был состояться 29 июля перенесли на 3 августа. А 3 августа гособвинение ходатайствовало о доставлении лидера "Ата Мекена" в суд, но оно было отклонено. Вместо этого на процессе 5 августа должен был выступить лечащий врач Текебаева. Но, со слов адвокатов, он работает в красной зоне.

В середине июля редакция писала, что Омурбек Текебаев болеет двусторонней пневмонией. Тогда сообщалось, что он идет на поправку.

Напомним, Омурбек Текебаев и Дуйшонкул Чотонов были осуждены по статье "Коррупция" на 8 лет тюрьмы. В августе 2019 года Верховный суд, отменив приговор, направил уголовное дело на пересмотр в Первомайский районный суд по вновь открывшимся обстоятельствам. Решением райсуда теперь уже обвиняемые, а не осужденные, были выпущены под домашний арест. 12 сентября состоялось первое судебное заседание, где сторона защиты ходатайствовала о вызове ранее не опрошенных свидетелей.


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URL: https://www.vb.kg/390713
Теги:
коррупция, Первомайский район, суд, Кыргызстан, больница, Омурбек Текебаев
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