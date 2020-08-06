Остаток "Правды" в Бишкеке никому не нужен

Жители улицы Ибраимова (бывшая "Правды") возмущены тем, что обновление дороги тут ведется от проспекта Жибек Жолу только до пересечения с Куренкеева, а ниже, где ям еще больше, столичные власти пока делать ничего не собираются. Хотя дорога там такая, что сам черт ногу сломит.

Несколько лет назад "Вечерка" публиковала обращение горожан, проживающих на этой улице, ниже ее пересечения с Куренкеева.

- Здесь практически не осталось асфальта, - возмущались жители. - Поэтому нет никакого смысла проводить ямочный ремонт. При этом машин ездит довольно много. Ямы достигают таких размеров, что весной и осенью, когда их заливает дождями, они превращаются в настоящие озера. Обойти не всегда получается, приходится топать по воде.

Вероятно, не надо объяснять, что за прошедшее с момента той публикации время асфальт на указанном отрезке не стал новее. А потому местные очень обрадовались, когда узнали, что в текущем году столичная мэрия взялась за приведение улицы Ибраимова в порядок. Вот только радость эта кончилась, не успев начаться, когда горожанам рассказали, что новый асфальт появится только от Жибек Жолу до Куренкеева.

- От последней до тупика примерно 700 метров. Ну разве это много для муниципалитета? Тем более мы столько лет просим, пишем письма, объясняем ситуацию, приглашаем чиновников во время дождей, чтобы сами увидели масштаб проблемы. Уже бы взяли разом сделали, а не дробили на отдельные кусочки, - негодуют люди.

Преувеличения в словах местных жителей нет. Участок дороги, о котором идет речь, действительно уже давно превратился из асфальтового в грунтовый. И может, часть жителей реагировала бы на проблему не так остро, будь у них возможность обойти лужи по тротуару. Но его здесь просто нет. Поэтому очень надеемся, что столичная мэрия услышит чаяния горожан и внесет оставшийся отрезок бывшей "Правды" в титульный список ремонта на будущий год.

Кстати

Параллельно в столице в настоящий момент устраняют дефекты, которые были допущены при капитальном ремонте улиц в рамках первой фазы проекта, финансируемого за счет гранта Китайской Народной Республики.

Мэрия заверяет, что выявленных проблем немного, если учитывать объемы проведенного ремонта. Где–то некачественно установлены бордюры и проложены ирригационные лотки, кое–где просела брусчатка на тротуарах и так далее. Вопросов к качеству проезжей части практически не возникает.

В частности, устраняются возникшие проблемы на двух десятках магистралей, среди которых Малдыбаева, Тыныстанова, Ахунбаева, Орозбекова, Шералиева, Токтоналиева, Муромская и другие. Затем работники доведут до ума и оставшиеся 28 дорог. Причем обещают, что работа будет выполнена до конца теплого сезона.

Напомним, в общей сложности в рамках проекта было построено и отремонтировано 48 улиц протяженностью более 93 километров. На каждую артерию распространяется двухгодичная гарантия, срок которой истекает этой осенью. По условиям договора все обнаруженные за это время дефекты подрядчик исправляет за свой счет.