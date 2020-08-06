Погода
$ 76.80 - 77.10
€ 89.35 - 90.85

Появилось видео поврежденного взрывом посольства РК в Ливане

328  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Поврежденное посольство Казахстана в Ливане сняли на видео, пишет Zakon.kz.

- Разбиты стекла, повреждена оргтехника, мебель, обрушился потолок. Как известно, в результате пострадал казахстанский консул, который оставался на работе, - говорится в информации.

Напомним, в результате взрыва погибли около 80 человек и 4 тыс. пострадали. В МВД Ливана сообщили, что сдетонировал конфискованный груз аммиачной селитры, который хранился в амбаре под номером 12 на складе химикатов в порту для дальнейшей переработки или уничтожения.

А вот и само видео разрушенного казахстанского посольства в Бейруте.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/390723
Теги:
взрыв, Казахстан, погибшие, посольство
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  