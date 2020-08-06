Появилось видео поврежденного взрывом посольства РК в Ливане

Поврежденное посольство Казахстана в Ливане сняли на видео, пишет Zakon.kz.

- Разбиты стекла, повреждена оргтехника, мебель, обрушился потолок. Как известно, в результате пострадал казахстанский консул, который оставался на работе, - говорится в информации.

Напомним, в результате взрыва погибли около 80 человек и 4 тыс. пострадали. В МВД Ливана сообщили, что сдетонировал конфискованный груз аммиачной селитры, который хранился в амбаре под номером 12 на складе химикатов в порту для дальнейшей переработки или уничтожения.

А вот и само видео разрушенного казахстанского посольства в Бейруте.