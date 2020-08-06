Женщины в Турции недовольны выходом из конвенции по защите от насилия

Партия Эрдогана вызвала бурю в Турции своим желанием выйти из Стамбульской конвенции ЕС по защите женщин от насилия. Дело в том, что эта конвенция устанавливает уголовную ответственность за все акты физического, сексуального или психологического насилия в семье и между бывшими или нынешними супругами и партнерами. Женщины в стране взбунтовались и устроили митинги, пишет "Дикая Азия".

Внутри партии, кстати определиться не могут. Одни считают, что конвенция подрывает семейные ценности и поощряет к насилию, другие утверждают, что соглашение и законодательство, принятое после нее, должны соблюдаться более тщательно. Но это не точно.

- Почему встал вопрос в части насилия? Споры в партии и обществе разгорелись еще в прошлом месяце после жесткого убийства 27-летней студентки. По данным СМИ, молодой человек девушки задушил ее, и сжег тело в бочке, в чем признался в суде. В целом, уровень насилия над женщинами в Турции только растет. Лишь за прошлый год зарегистрировано 474 убийства женщин мужчинами. Это вдвое больше, чем в год подписания страной соглашения.

Интересно, что споры о выходе из конвенции идут не только в партии и обществе, но и в самой семье Эрдогана. Его сын, будучи членом Турецкого фонда молодежи говорит, что из соглашения надо выйти, потому что "именно религия определяет основные ценности, взгляд на семью", - отмечается в информации.

Примечательно, что дочь Эрдогана, будучи зампреда Ассоциации женщин и демократии, отвергает сей аргумент и выступает против выхода страны из соглашения.

- По сути, ни наличие конвенции, ни ее отсутствие не дают никакой пользы, раз в стране даже при ее действии ситуация с насилием никак не улучшилась. Равно, как и религия, вопрос не решит. Тут нужно ужесточение закона. Турция приняла соглашение еще в 2012-ом году, но проблема насилия так и осталась. Реакция общества понятна - страх, что теперь после отказа от конвенции в стране начнется анархия, издевательства и убийства, вынуждает идти в противостояние. Но, если конвенция так и не смогла стать гарантом защиты, есть ли смысл бороться за нее, - добавляет автор.