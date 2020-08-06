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"Республику" покинули несколько депутатов

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- Бакыт Басарбек
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Депутатов Жыргалбека Турускулова и Марлена Маматалиева вывели из политсовета партии "Республика". Об этом сообщает пресс-служба политобъединения.

По ее данным, партия ведет переговоры с некоторыми политическими объединениями, и проводит работу по обновлению рядов самой партии.

"Как сообщил лидер "Республики" Мирлан Жээнчороев, из состава политсовета партии выведены Жыргалбек Турускулов и Марлен Маматалиев. Также стало известно, что из членства в партии выведены – Табылды Тиллаев, Бактыбек Раимкулов и Тариель Жоробеков. По некоторым данным, на предстоящие выборы они пойдут в составе партии "Мекеним Кыргызстан"", - говорится в сообщении партии


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URL: https://www.vb.kg/390745
Теги:
партии, Мирлан Жеенчороев, Марлен Маматалиев, Республика, Турускулов Жыргалбек
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Комментарии
горожанин
06.08.2020, 15:57

Чтобы сохранить места в жк переобуваются на ходу,скорее всего и пролезут снова.

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