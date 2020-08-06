"Республику" покинули несколько депутатов

Депутатов Жыргалбека Турускулова и Марлена Маматалиева вывели из политсовета партии "Республика". Об этом сообщает пресс-служба политобъединения.

По ее данным, партия ведет переговоры с некоторыми политическими объединениями, и проводит работу по обновлению рядов самой партии.

"Как сообщил лидер "Республики" Мирлан Жээнчороев, из состава политсовета партии выведены Жыргалбек Турускулов и Марлен Маматалиев. Также стало известно, что из членства в партии выведены – Табылды Тиллаев, Бактыбек Раимкулов и Тариель Жоробеков. По некоторым данным, на предстоящие выборы они пойдут в составе партии "Мекеним Кыргызстан"", - говорится в сообщении партии