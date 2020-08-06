В Чуйской области задержаны мужчины и женщина, промышлявшие скотокрадством

В Ысык-Атинском районе задержана группа парней и женщина, совершавших кражи мелкого рогатого скота на территории Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Так, 2 августа примерно в 3:30 часов в ОВД Ысык-Атинского района обратился 39-летний Д.Ж. Он сообщил о том, что 2 августа примерно в 1:30 часов неустановленные лица пытались украсть мелкий рогатый скот в количестве 10 голов.

По данному факту незамедлительно был осуществлен выезд следственно-оперативной группы. Где по приезду сотрудников милиции было установлено, что 2 августа четверо неизвестных лиц, проникнув в сарай к заявителю, намеревались украсть мелкий рогатый скот в количестве 10 голов. Но хозяин дома услышав шум на улице застал их с поличным, в результате чего злоумышленники скрылись в неизвестном направлении на автомашине марки "Хонда-Фит".

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных ст. 200 (Кража) УК КР и начато досудебное производство.

Кроме того, в ходе досудебного производства было установлено, что ранее у заявителя также были украдены 8 голов мелкого рогатого скота.

Для раскрытия данного преступления по горячим следам сотрудниками милиции проводились ряд оперативных мероприятий, был поднят и ориентирован весь личный состав для задержания вышеуказанных лиц.

В результате слаженной работы сотрудников СКМ ОВД Ысык-Атинского района спустя два часа были задержаны двое из четверых, в последующем в тот же день были задержаны остальные двое.

Задержанные 35-летний Б.К., 29-летний С.Ж., 45-летняя Б.Н. и 19-летний Ш.А. были водворены в изолятор временного содержания ОВД Ысык-Атинского района.

В последующем судом в отношении троих из них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении одного - в виде домашнего ареста.

"В настоящее время благодаря кропотливой работе сотрудников ОВД Ысык-Атинского района установлена причастность задержанных к более 10-ти фактам краж скота на территории Чуйской области. Так же устанавливается причастность задержанных и к другим аналогичным преступлениям на территории Кыргызской Республики",- говорится в сообщении ГУВД.

Отмечается, что все подозреваемые являются родственниками и в основном совершали кражи баранов.

Досудебное производство продолжается.