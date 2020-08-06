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В кабмине решили пересмотреть план по борьбе со смогом в Бишкеке

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- Екатерина Улитина
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Сегодня, 6 августа, в правительстве состоялось онлайн совещание по вопросу экологической безопасности в Бишкеке и ближайших к столице районов Чуйской области.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Совещание прошло под руководством первого вице-премьер-министра Алмазбека Баатырбекова.

В ходе совещания чиновники и сотрудники мэрии рассказали об экологической ситуации в столице. Кроме того, была заслушана информация "Газпром Кыргызстан" о ходе газификации частного сектора вокруг города Бишкека и о проводимых ремонтных работах на Бишкекской ТЭЦ. Организации "Газпром Кыргызстан" предложено рассмотреть возможность усиления темпов газификации в стране.

- В свете пандемии коронавирусной инфекции, а также приближающегося осенне-зимнего периода, актуальным остается вопрос со смогом в Бишкеке и его окрестностях, который особенно заметен в зимнее время. Загрязненность воздуха оказывает негативное влияние на здоровье и иммунитет человека. С учетом складывающейся ситуации необходимо пересмотреть пункты Плана мероприятий и внести предложения по установке конкретных сроков исполнения мероприятий, исходя из возможностей бюджета. Важно приложить все усилия для достижения в короткий промежуток времени конкретных результатов по снижению уровня вредных выбросов в атмосферу и очищению воздуха", - цитирует Алмазбека Баатырбекова пресс-служба правительства.

По итогам заседания профильным государственным органам дан ряд поручений, в том числе по завершению в срок и в полном объеме ремонтных работ на Бишкекской ТЭЦ, осуществлении должного контроля за уровнем выбросов в атмосферу и качеством используемого топлива на этом объекте.


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URL: https://www.vb.kg/390756
Теги:
правительство, экология, Бишкек, Кыргызстан
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