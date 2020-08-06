О возобновлении международного авиасообщения рассказали в Минтрансе

Министерство транспорта и дорог рассказали какие меры предпринимаются для возобновления авиасообщения с другими странами, передает Республиканский штаб.

В настоящее время единственная страна возобновившая регулярные рейсы в Кыргызстан – это Турция.

"Министерство транспорта и дорог КР, Министерство иностранных дел КР проработали на принципах взаимности вопрос о поэтапном возобновлении регулярного авиасообщения с Россией, Турцией, Казахстаном, Объединенными Арабскими Эмиратами и другими государствами, с учетом эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении Штаба.

Таким образом, Агентство гражданской авиации разработало временное расписание авиасообщения с Россией, Турцией, Казахстаном, ОАЭ, с учетом нагрузки на работников Минздрава при большом потоке пассажиров прилетающих одновременно.

На сегодняшний день получен положительный ответ от авиационных властей Турции, которые согласны открыть на первом этапе регулярные рейсы с частотой 2 раза в неделю. С остальными государствами договорились о выполнении чартерных рейсов до конца августа 2020 года.