29 августа мэрия города Бишкек проводит масштабную акцию "Свеча памяти".

"Вспомним и помянем всех погибших от COVID-19 и пневмонии. Ровно в 21:30 выключим свет в наших домах, откроем окна и зажжем свечи, помолчим, почтим память", - призывают в муниципалитете.

На несколько минут будет отключено и уличное освещение по линии квадрата пр. Чуй (от ул. Бейшеналиевой до ул. 7 апреля), пр. Ч. Айтматова, ул. Б. Баатыра, ул. И. Ахунбаева, ул. Киевская (от ул. Бейшеналиевой до ул. Ибраимова).

"Дорогие бишкекчане! Болезнь "зашла" почти в каждый дом, в каждую семью. Пусть каждая свеча будет гореть в память обо всех, кого мы потеряли в этой жестокой битве. Пожалуйста, зажгите огонёк на вашем окне, пусть он станет ярким символом скорби и надежды. Надежды на выздоровление, восстановление и силы для победы", - говорится в сообщении.

Мэрия города Бишкек скорбит о каждом человеке, приносит искренние соболезнования всем близким и родным погибших от COVID-19:

"Вы не одни, мы с вами, мы рядом... Всем, кто сейчас борется с вирусом, мы желаем сил, терпения, крепкого иммунитета. Дышите. Любите. Живите. Будьте всегда здоровы".