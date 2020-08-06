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Германия предоставит Кыргызстану грант в размере 41,8 млн евро

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Президент Сооронбай Жээнбеков подписал Закон "О ратификации Соглашения между правительством Кыргызской Республики и правительством Федеративной Республики Германия о финансовом сотрудничестве на 2019-2020 годы и Соглашения между правительством Кыргызской Республики и правительством Федеративной Республики Германия о техническом сотрудничестве на 2019-2020 годы, подписанных 29 мая 2020 года в городе Бишкек".

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 25 июня 2020 года.

В соответствии с подписанными соглашениями правительство Федеративной Республики Германия предоставит правительству Кыргызской Республики на период 2019-2020 годов грантовые средства в размере 41,8 млн евро для двустороннего технического и финансового сотрудничества.

Из указанной суммы 21,8 млн евро предоставляется под следующие проекты технического сотрудничества:

"Содействие перинатальному здравоохранению" (4 млн евро);

"Зеленая экономика и устойчивое развитие частного сектора" (6 млн евро);

"Содействие занятости профессиональному обучению" (5 млн евро);

"Сохранение биоразнообразия и снижение уровня бедности путем муниципальной эксплуатации лесных насаждений грецких орехов и пастбищ" (2,9 млн евро);

"Создание Фонда исследований и специалистов" (2,5 млн евро);

"Содействие использованию в Кыргызстане услуг, имеющих значение для качества" (1,4 млн евро).

20 млн евро предоставляется на реализацию следующих проектов в рамках финансового сотрудничества:

программа финансового сектора "Цепочки создания стоимости" (9 млн евро);

программа финансового сектора "Цепочки создания стоимости", сопутствующее мероприятие (1 млн евро);

секторный проект по здравоохранению (10 млн евро).

Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.


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URL: https://www.vb.kg/390761
Теги:
Германия, грант, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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