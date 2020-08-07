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COVID-19: Бишкекчанин прошел все круги ада

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- Нина Ничипорова
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История болезни 60–летнего бишкекчанина закончилась счастливо. Он переболел двухсторонней пневмонией, вызванной коронавирусом. И одновременно перенес острый инфаркт миокарда.

В схватку со смертью сначала вступили реаниматологи, потом - инвазивные кардиологи, они отвоевали у нее жизнь своего пациента.

Мужчина поступил в одну из больниц с диагнозом "коронавирусная пневмония". Состояние было настолько тяжелым, что его перевели в реанимацию. Капали, делали уколы, но уровень кислорода в крови резко падал, до максимальной отметки дошли интоксикационные показатели. И, как признались позже реаниматологи, у них таяла надежда на спасение. А тут еще сердце заявило о себе нарастающей болью в груди. Электрокардиограмма показала, что у больного развивается острый инфаркт миокарда.

С такой клиникой родственники больного обратились в медцентр "Бикард".

- Мы подтвердили острый инфаркт миокарда, но решили, что все–таки попытаемся помочь пациенту. Стопроцентной гарантии, что больной выживет в такой ситуации, мы не давали, да и никто бы не дал. Но мы сказали, чтобы привезли пациента к нам на реанимобиле. Закрыли все ненужные помещения и сразу со "скорой" завели пациента в лабораторию ангиографии. Мы тоже были подготовлены и одеты. Весь персонал, который должен был потенциально контактировать с пациентом, был обмундирован в стопроцентные двухкратные СИЗы, - говорит Дамир Осмонов, инвазивный кардиолог, главный врач кардиологической клиники "Бикард".

По его словам, больной поступил к ним с двухсторонней пневмонией плюс у него наблюдалось стопроцентное сужение передней нисходящей артерии.

- Мы сразу поставили стент, и на наших глазах у больного повысилась сатурация до показателя 95, прошла боль в груди, и пациент почувствовал себя намного лучше. Через некоторое время его доставили назад в больницу, где он проходил основное лечение от коронавирусной пневмонии, - добавил Дамир Осмонов.

Кардиологи консультировали и давали рекомендации больному дистанционно.

На данный момент состояние мужчины удовлетворительное, сатурация не снижается, температура в норме, лечение пневмонии тоже имеет положительную динамику, его готовят к выписке.

А в клинике провели дезинфекцию операционной и других помещений, врачи продолжили работу по своему привычному круглосуточному графику оказания помощи больным с сердечно–сосудистой патологией.


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URL: https://www.vb.kg/390763
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, больница, коронавирус
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