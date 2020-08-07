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Милиция расследует ранение двух граждан КР на кыргызско-таджикской границе

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- Оксана Гут
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УВД Баткенской области ведет досудебное производство по факту ранений двух граждан на кыргызско-таджикском участке госграницы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

6 августа примерно в 5:30 часов на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия. В местности Эки-Таш Баткенского района Баткенской области неизвестными лицами со стороны Таджикистана был произведен выстрел, предположительно, из охотничьего ружья по военнослужащему Государственной пограничной службы Кыргызской Республики. В результате чего военнослужащий пограничного отряда получил ранение. Ему была оказана необходимая медицинская помощь.

В тот же день примерно в 18:30 часов получил огнестрельное ранение и 65-летний житель села Кок-Таш М.Р. Он работал на своём земельном участке, когда со стороны Республики Таджикистан прозвучали выстрелы. Мужчина был доставлен в областную больницу.

Данные факты зарегистрированы в АИС ЕРПП ОВД Баткенского района по ст.30/130 "Покушение на убийство" Уголовного кодекса КР. Начато досудебное производство.

"В настоящее время сотрудники милиции проводят среди населения усиленную разъяснительную работу", - отмечают в УВД.

Также отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР сообщил об итогах встречи по данному инциденту представителей двух государств в с.Ходжаи Ало Исфаринского района Согдийской области.

В ходе встречи были уточнены данные таджикской стороны об огнестрельном ранении и впоследствии смерти гражданина Таджикистана.

Участники встречи приняли решение о проведении каждой из сторон в одностороннем порядке расследований по двум фактам: ранению военнослужащего ГПС КР и смерти от полученного огнестрельного ранения гражданина РТ.

Кроме того, в ходе встречи было сказано о необходимости усиления взаимодействия государственных органов сторон по своей линии, организации встреч для оперативного решения возникающих вопросов и недопущения возникновения конфликтов и инцидентов на государственной границе и приграничных территориях.

Обстановка на кыргызско-таджикском участке госграницы характеризуется как стабильная.


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URL: https://www.vb.kg/390767
Теги:
Баткенская область, граница, приграничные конфликты, стрельба, Таджикистан, Кыргызстан
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