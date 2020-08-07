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После пяти лет простоя запущен "Карабалтинский спиртовый завод"

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- Екатерина Улитина
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После пяти лет простоя "Карабалтинский спиртовый завод" вновь начал производство. Об этом сообщает Фонд по управлению государственным имуществом.

ГП "Карабалтинский спиртовый завод" был создан на базе Карабалтинского сахарного комбината в 1942 году. В советское время завод снабжал спиртом всю Центральную Азию. В течении 5 последних лет завод простаивал, не выдержав конкуренции на рынке алкогольной отрасли.

С января проводились работы по ремонту и восстановлению производства, которые завершились летом.

6 августа 2020 года состоялся официальный запуск производственной деятельности государственного предприятия "Карабалтинский спиртовый завод", перед руководством завода поставлены задачи по возобновлению экономической деятельности путем выпуска этилового спирта, также в ближайшее время планируется начать выпуск антисептиков.

В соответствии с уставом государственного предприятия "Карабалтинский спиртовый завод", утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 3 августа 2015 года № 556 основными задачами Предприятия является обеспечение этиловым спиртом предприятий, производящих алкогольную продукцию, имеющих соответствующую лицензию, а также снабжение предприятий фармацевтической промышленности, здравоохранения и других спецпотребителей на территории Кыргызской Республики. На предприятии трудятся 176 человек.


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URL: https://www.vb.kg/390768
Теги:
Кара-Балта, Кыргызстан
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