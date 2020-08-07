После пяти лет простоя запущен "Карабалтинский спиртовый завод"

После пяти лет простоя "Карабалтинский спиртовый завод" вновь начал производство. Об этом сообщает Фонд по управлению государственным имуществом.

ГП "Карабалтинский спиртовый завод" был создан на базе Карабалтинского сахарного комбината в 1942 году. В советское время завод снабжал спиртом всю Центральную Азию. В течении 5 последних лет завод простаивал, не выдержав конкуренции на рынке алкогольной отрасли.

С января проводились работы по ремонту и восстановлению производства, которые завершились летом.

6 августа 2020 года состоялся официальный запуск производственной деятельности государственного предприятия "Карабалтинский спиртовый завод", перед руководством завода поставлены задачи по возобновлению экономической деятельности путем выпуска этилового спирта, также в ближайшее время планируется начать выпуск антисептиков.

В соответствии с уставом государственного предприятия "Карабалтинский спиртовый завод", утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 3 августа 2015 года № 556 основными задачами Предприятия является обеспечение этиловым спиртом предприятий, производящих алкогольную продукцию, имеющих соответствующую лицензию, а также снабжение предприятий фармацевтической промышленности, здравоохранения и других спецпотребителей на территории Кыргызской Республики. На предприятии трудятся 176 человек.