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Кустов о второй волне: Иммунитета у людей после Ковида может и не быть

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- Андрей Заверухин, Бакыт Басарбек
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Насколько вероятно, что Кыргызстан ожидает вторая волна коронавируса? Этот вопрос редакция VB.KG адресовала заместителю министра здравоохранения Башкорстана Евгению Кустову.

По его словам, нужно быть готовым ко второй волне.

- Я ушел бы от каких-либо прогнозных показателей. Могу только сказать, что вам нужно быть к ней готовыми. Будет ли вторая волна или нет это вопрос дискутабельный, но то что нужно подготовиться и провести все нужные мероприятия - это вопрос однозначный, - сказал он.

А как вы относитесь к мнению, что якобы мы все переболели и по этой причине мы можем не бояться второй волны?

К сожалению, согласно последнего исследования ученых абсолютного иммунитета у людей после перенесенной болезни может и не быть. Поэтому риск повторного заражения присутствует.

Вы говорите, что мы должны принять соответствующие меры. О каких мерах идет речь?

Я бы все меры разделил на несколько вариантов. Первые меры – это ношение масок, дистанция и самоизоляция. То есть те мероприятия, которые позволят снизить нагрузку на здравоохранение. Другие меры носят организационный характер. Имеются в виду подготовить лечебные учреждения: сами помещения и соответственно обучить персонал. Третий этап – проведение профилактических мероприятий. Неоднократно уже говорилось о том, что вторая волна ожидается на позднюю осень, когда происходит вспышка сезонных заболеваний. То есть нужно проводить профилактику и по этим заболеваниям.

А спортивно-оздоровительные мероприятия?

Спортивно-оздоровительные мероприятия необходимы. Физические нагрузки и здоровый образ жизни - это тоже очень хорошо. Все это вместе взятое поможет всем нам достойно и с наименьшими потерями встретить вероятную вторую волну заболевания.


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URL: https://www.vb.kg/390769
Теги:
Россия, спорт, Кыргызстан, иммунопрофилактика, врачи, Помощь, коронавирус
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