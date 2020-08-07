Кустов о второй волне: Иммунитета у людей после Ковида может и не быть

Насколько вероятно, что Кыргызстан ожидает вторая волна коронавируса? Этот вопрос редакция VB.KG адресовала заместителю министра здравоохранения Башкорстана Евгению Кустову.
По его словам, нужно быть готовым ко второй волне.
- Я ушел бы от каких-либо прогнозных показателей. Могу только сказать, что вам нужно быть к ней готовыми. Будет ли вторая волна или нет это вопрос дискутабельный, но то что нужно подготовиться и провести все нужные мероприятия - это вопрос однозначный, - сказал он.
А как вы относитесь к мнению, что якобы мы все переболели и по этой причине мы можем не бояться второй волны?
К сожалению, согласно последнего исследования ученых абсолютного иммунитета у людей после перенесенной болезни может и не быть. Поэтому риск повторного заражения присутствует.
Вы говорите, что мы должны принять соответствующие меры. О каких мерах идет речь?
Я бы все меры разделил на несколько вариантов. Первые меры – это ношение масок, дистанция и самоизоляция. То есть те мероприятия, которые позволят снизить нагрузку на здравоохранение. Другие меры носят организационный характер. Имеются в виду подготовить лечебные учреждения: сами помещения и соответственно обучить персонал. Третий этап – проведение профилактических мероприятий. Неоднократно уже говорилось о том, что вторая волна ожидается на позднюю осень, когда происходит вспышка сезонных заболеваний. То есть нужно проводить профилактику и по этим заболеваниям.
А спортивно-оздоровительные мероприятия?
Спортивно-оздоровительные мероприятия необходимы. Физические нагрузки и здоровый образ жизни - это тоже очень хорошо. Все это вместе взятое поможет всем нам достойно и с наименьшими потерями встретить вероятную вторую волну заболевания.