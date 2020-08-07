Милиционеры в Чуйской области уничтожили 2 гектара дикорастущей конопли

В Московском районе Чуйской области сотрудники милиции уничтожили 2 гектара дикорастущей конопли. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Комплексные мероприятия по уничтожению дикой конопли проводились с 16 июня по 5 августа на территории нескольких сел.

Была создана комиссия состоящая из числа местного самоуправления и общественности с привлечением специальной техники для уничтожения дикорастущей конопли.

Всего сотрудниками милиции было уничтожено более 1000 килограмм дикорастущей конопли общей площадью более 2 гектаров.

"Посевы уничтожались механическим путем (Трактором), посредством ручного скашивания и в последующем сожжения очага произрастания. Хотелось бы отметить, что данные мероприятия будут проводиться на всей территории Чуйской области в рамках проводимых профилактических работ.