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Милиционеры в Чуйской области уничтожили 2 гектара дикорастущей конопли

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- Екатерина Улитина
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В Московском районе Чуйской области сотрудники милиции уничтожили 2 гектара дикорастущей конопли. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Комплексные мероприятия по уничтожению дикой конопли проводились с 16 июня по 5 августа на территории нескольких сел.

Была создана комиссия состоящая из числа местного самоуправления и общественности с привлечением специальной техники для уничтожения дикорастущей конопли.

Всего сотрудниками милиции было уничтожено более 1000 килограмм дикорастущей конопли общей площадью более 2 гектаров.

"Посевы уничтожались механическим путем (Трактором), посредством ручного скашивания и в последующем сожжения очага произрастания. Хотелось бы отметить, что данные мероприятия будут проводиться на всей территории Чуйской области в рамках проводимых профилактических работ.


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URL: https://www.vb.kg/390771
Теги:
ГУВД, наркотики, конопля
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